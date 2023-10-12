"Что мы им сделали?": жители Газы рассказали Euronews о ситуации в городе

By Euronews

После того, как в ответ на нападение ХАМАС Израиль ввел полную блокаду сектора Газа, люди столкнулись с нехваткой продовольствия, воды и лекарств. В результате обстрелов многие остались без крыши над головой.

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Гуманитарная ситуация в Газе скоро станет неуправляемой. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Международного Комитета Красного Креста Фабрицио Карбони. В городе на исходе топливо, электричества практически нет, доступ к питьевой воде затруднен.

Жители Газы сказали корреспонденту Euronews, что их жизнь теперь протекает среди завалов и длинных очередей.

Мухаммад Худаир, житель Газы:"Электричества нет. Как видите, мы берем воду из этого крана. Что касается еды, открыты несколько магазинов. Мы покупаем, что можем".

Израиль ввел полную блокаду Газы и перекрыл все поставки в ответ на нападение ХАМАС. Некоторые предприятия здесь все еще открыты, но обеспечение их электроэнергией стало серьезной проблемой, поскольку приоритет отдается больницам. Люди испытывают нехватку продовольствия, за хлебом выстраиваются длинные очереди.

Абу Саед, житель Газы:"Людей очень много. Везде очереди. Мы обошли все пекарни, пришлось потратить три часа, чтобы купить буханку хлеба. Мы отправили наших детей в разные места, чтобы узнать, можно ли купить хотя бы одну буханку хлеба. Да что ни возьми, едва ли можно купить".

Израильские бомбардировки разрушают не только инфраструктуру, связанную с ХАМАС. Многие дома и предприятия были полностью уничтожены, к отчаянию их владельцев.

Хассан Зидан, предприниматель:_"Что мы им сделали? Посмотрите на разрушенные дома. Нас никто не уведомил. Мы гражданские лица. Что мы им сделали? Каждый раз, когда мы что-то строим, они это разрушают. Что мы им сделали? _Мы хотим быть как все люди, иметь свободу передвижения, а не войну каждый год".

По данным палестинской стороны число погибших превысило 1350 человек. Счет раненных идет на тысячи. Группа независимых экспертов ООН, осудив преступления ХАМАС в Израиле, заявила, что ответные удары по сектору Газа равносильны коллективному наказанию.