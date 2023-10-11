Посол Израиля в ЕС: Палестинский народ нам не враг

Посол Израиля в Евросоюзе отверг критику в адрес своей страны по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа. Хаим Регев сказал, что израильские военные делают все возможное для спасения мирного населения.

РЕКЛАМА

Посол Израиля в Евросоюзе отверг критику в адрес своей страны по поводу тяжёлой гуманитарной ситуации в секторе Газа. В интервью Euronews Хаим Регев заявил, что Израиль делает все возможное для спасения мирного населения в ходе войны с ХАМАС. Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель указал, что эта страна нарушает гуманитарное право, прекращая подачу воды и электричества в Газу.

Хаим Регев: Израиль не нарушает никаких гуманитарных законов. Израиль борется с террористами и будет бороться с террористами. Мы будем использовать все средства, чтобы уничтожить ХАМАС и спасти наш народ. Нельзя бороться с террористами со связанными сзади руками. Это должно быть очень ясно. Нам придется быть очень жесткими. Мы собираемся действовать очень агрессивно. Мы сделаем все возможное, чтобы освободить людей и уничтожить ХАМАС. Мы сделаем все возможное, чтобы не навредить невиновным. Мы все это сделаем. Мы демократическая страна. Мы связаны международным правом.

Euronews: Большинство стран-членов ЕС хотели бы и дальше отправлять гуманитарную помощь в Палестину. По этому поводу была большая дискуссия между министрами иностранных дел. Как вы видите эти дебаты?

Хаим Регев: Наша война не против палестинского народа. Наша война ведется против ХАМАС. На данном этапе нам лучше наблюдать за тем, как ЕС решит оказывать свою помощь. Мы не знаем этого сейчас. Куда будет поступать эта помощь? Где эт место? Сейчас нужно оказывать давление на ХАМАС. Более того, все международные и региональные игроки должны обеспечить, чтобы реакция была жесткой - со стороны ЕС и мирового сообщества.

Euronews: Есть ли шанс в будущем выйти из этого круга насилия между палестинцами и Израилем?

Хаим Регев: Давайте сейчас сосредоточимся на Газе. Давайте сосредоточимся на этом секторе. Я вижу огромную ошибку со стороны ХАМАС. Эта организация недооценила силу Израиля. И я думаю, что это её конец. Это произойдет не после этой войны, а после того, как мы уничтожим ХАМАС. Я не думаю, что мы снова увидим цикл насилия, исходящего из Газы. Но если они иррациональны и начнут это снова, ответная реакция будет опять такой же. Поэтому я не думаю, что мы снова увидим цикл насилия. Эта война будет иметь решающее значение для следующего десятилетия и после него.

Посол также сказал, что Израиль не добивается никакой финансовой или военной помощи от Европы, а просит лишь моральной поддержки со стороны ЕС.