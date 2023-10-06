Саммит ЕС: Венгрия и Польша заблокировали заявление по миграции

Будапешт и Варшава выступают против Пакта ЕС о миграции и убежище, предложенного Брюсселем

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Неформальный саммит Евросоюза в Гранаде закончился в тупике, поскольку 27 членов ЕС не смогли прийти к соглашению по вопросам миграции. Ранее Венгрия и Польша, которые неохотно принимают беженцев, отвергли требования других стран о распределения вновь прибывших по всему Союзу. Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу сравнил это давление с "законным изнасилованием". После нескольких часов переговоров Будапешт и Варшава заблокировали совместную декларацию о подготовке Пакта ЕС в миграции и убежище. Поэтому с заявлением на эте тему выступил один председатель Европейского совета Шарль Мишель: президент Европейского совета

"Мы действительно должны лучше охранять внешние рубежи Евросоюза. Мы должны поддерживать страны, которые находятся на передовой линии защиты наших границ. Мы должны быть более активными, более оперативными, чтобы не позволять преступным группировкам переправлять людей. Контрабандисты злоупотребляют бедственным положением этих уязвимых людей. Нельзя, чтобы эти криминальные группы решали, кто имеет право проникнуть европейскую территорию».

Лидеры Евросоюза договорились укреплять сотрудничество в сферах технологий, обороны, энергетической независимости и взаимодействия с остальным миром. В связи с предстоящим расширением блока странам-кандидатам предложено ускорить реформы. Это относится,в частности, к Украине и Молдавии, которая последними подали заявки. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ускоренного предоставления членства не предусмотрено:

«Вступление в ЕС нужно заслужить. Об этом было очень четко сказано сегодня во время нашей дискуссии. Никакая страна не сможет сократить свой путь в Евросоюз, невозможно автоматическое вступление в него. Это основано на достоинствах».

За день до саммита ЕС в Гранаде состоялось крупнейшее ежегодное собрание стран континента и островов, входящих и не входящих в ЕС, под названием Европейское политическое сообщество. Но не было принято решений по поводу конфликтов вокруг Нагорного Карабаха и между Сербией и Косовым.

Наш корреспондент Аида Санчес передаёт

«Этот неформальный саммит Евросоюза завершил два дня международных встреч в Гранаде. Несмотря на то, что собрались вместе почти 50 президентов и премьер-министров, эти две встречи не принесли больших результатов и явного прогресса. Но несомненно, это была идеальная возможность усилить международную роль Испании для исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса, который ведет переговоры о своем полном вступлении в должность".