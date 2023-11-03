Австрия полагается на газ из России, несмотря на войну

By Johannes Pleschberger

"Нафтогаз" объявил о планах прекратить транзит российского газа в Европу после истечения договора с "Газпромом". В Австрии не против самостоятельно закупать газ у Москвы.

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Австрия, по сообщениям, намерена обезопасить себя на случай прекращения транзита российского газа, о котором объявила Украина. Власти в Вене не против самостоятельно закупать российский газ и транспортировать его по украинскому газопроводу.

По данным национального регулятора, это произойдёт независимо от истечения срока действия договора с украинским "Нафтогазом".

"Физически газопровод на месте, а это значит, что голубое топливо по-прежнему может поступать, просто через других партнёров", – отмечает Альфонс Хабер, директор E-Control.

"Нафтогаз" отказался от интервью, но в своём заявлении сообщил Euronews, что компания "не собирается продлевать действующий контракт на поставку газа с 2025 года", добавив, что "абсурдно поддерживать Россия путём закупок газа во время войны".

Неясно, сможет ли Австрия самостоятельно пользоваться украинской трубой. Евросоюз неоднократно критиковал альпийскую республику за зависимость от поставок энергоносителей из Москвы. По официальным данным, минувшим летом порядка 60% импортируемого Австрией природного газа поступало из России.

Из Вены передаёт Йоханнес Плешбергер: "Чтобы заменить поставки из России, с Востока, в будущем Австрия хочет импортировать газ с Запада. Для этого необходимо построить газопровод в Германию, проект ещё не запущен, и не будет сдан раньше 2027 года, то есть остаётся двухлетний пробел. Из-за всех этих проблем Австрия, вероятно, всё так же будет зависеть от России и Украины".