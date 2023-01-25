Германия отправляет "Леопарды" Украине

Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard и разрешит другим странам реэкспорт. Об этом объявил на утреннем заседании кабинета министров в среду 25 января канцлер Олаф Шольц. Он призвал страны-партнёры оказывать поддержку Киеву на международном уровне согласованно, в тесной координации.

Германия также разрешила реэкспорт "Леопардов" из третьих стран. О своем намерении отправить танки в Украину в среду заявила Испания.

"Установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6. Для этого Германия на первом этапе предоставит роту, в составе которой будет 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки типа Leopard 2А6. Обучение украинских экипажей вскоре начнётся в Германии. Пакет также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем", — цитируют официального представителя кабмина Штеффена Хебештрайта новостные агентства.

Ранее на пресс-конференции с Шольцем в Париже президент Франции Эммануль Макрон заявил, что не исключает поставки Украине тяжелых французских танков Leclerc. В начале января Франция, Германия и США пообещали предоставить легкие танки AMX-10 RC, БМП Marder и боевые машины Bradley.

Эти планы раскритиковали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их провальными по технологическим аспектам, добавив:

"Главное, это явная совсем переоценка того потенциала, который это добавит вооружённым силам Украины. Это ещё одно заблуждение, и достаточно глубокое. Повторяю: эти танки погорят точно так же, как и все остальные".

Ранее Премьер-министр Британии Риши Сунак также пообещал предоставить Украине танки Challenger 2. Американские СМИ пишут о том, что Вашингтон планирует направить Киеву несколько десятков танков M1 Abrams. Подтверждения этой информации из Пентагона пока не поступало. Параллельная отправка американских танков была одним из условий Берлина для согласия на снабжение ВСУ танками Leopard 2.