Немецкие "Леопарды" в Украине: правда и вымысел

ОБНОВЛЕНО: Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил в только в понедельник вечером, что поставленные Германией "Леопарды" прибыли в Украину.

В то время как украинские солдаты заканчивают тренировки на танках Leopard 2 в Германии и Испании, прежде чем использовать их на поле боя, в социальных сетях появилось много вводящих в заблуждение сообщений о доставке этих машин в Украину.

Напомним, что ряд европейских стран начали поставки этих танков немецкого производства в Украину после того, как Берлин неохотно одобрил их передачу Киеву в прошлом месяце.

Но пользователи социальных сетей распространяют вводящие в заблуждение утверждения о том, что только что прибывшие танки были захвачены российской армией после того, как застряли в украинской грязи.

Многие критиковали Запад в "Твиттере", говоря, что эти танки не подходят для украинской местности.

Вот видео, которым поделились тысячи раз.

Здесь, в Кубе, мы решили поближе познакомиться с такими постами.

Прежде всего, мы сделали обратный поиск изображения, используя снимок экрана из видео.

Мы нашли оригинал в Instagram, он был опубликован в апреле 2022 года, задолго до того, как Запад даже согласился отправить Leopard 2 в Украину в прошлом месяце.

На нем показана танковая рота Wartofta, входящая в состав полка Skaraborgs вооруженных сил Швеции.

Основная цель команды - обучать солдат наземному бою на местном и международном уровне.

Подпись к посту в переводе гласит: «Иногда что-то идет не по плану, вес не всегда является преимуществом. На прошлой неделе рота была в Сконе и тренировалась, мы получили важный опыт в оценке местности».

AFP удалось геолоцировать место, где было снято видео, и обнаружило, что оно было снято в Сливакре, деревне на юге Швеции, расположенной примерно в 35 километрах от города Мальмё.

А танки в этом видео точно "Леопарды"? Если вы присмотритесь к хэштегу, там написано, что это STRV-122 или Stridsvagn 122, они очень похожи на танки Leopard 2, потому что основаны на немецкой модели, но адаптированы к потребностям Швеции.

Так что посты, которые вы видели, совершенно устарели и не имеют отношения к Украине.