Италия отвела суда от Лампедузы, "чтобы не спасать мигрантов"

Программа "О положении Союза": Каталанский не стал официальным языком ЕС. Таяни: "в 2050 году африканцев будет 2,5-3 миллиарда". Поощрение легальной миграции. Карла III предвкушает «триумф» Украины

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: **"Как известно, вся политика - местная, по крайней мере, региональная – даже в Евросоюзе. Чтобы заручиться поддержкой партий, выступающих за независимость Каталонии, исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес на этой неделе обратился к своим коллегам по Евросоюзу.

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Его просьба: добавить к списку 24 официальных языков ЕС каталанский. Сепаратисты надеются, что это поможет Евросоюзу постепенно привыкать к будущей независимой Каталонии в своём составе.

Но союзные правительства отказались немедленно прийти на помощь Санчесу. Вместо этого они отложили его предложение на потом, пока не станет известно больше юридических, финансовых и административных подробностей такого важного шага, как объяснил министр по европейским делам Финляндии Андерс Адлеркройц, выступая на каталанском языке:

«Мы должны преумножать языковое разнообразие Евросоюза, но мы также должны отдавать себе отчёт о последствиях наших решений. Сегодня слишком рано принимать такое решение».

Утверждение каталанского в качестве официального языка повлекло бы за собой перевод на него всех документов ЕС, от договоров до пресс-релизов, а также привлечение людей, которые могли бы синхронно переводить с каталанского на шведский, венгерский или греческий.

Сложная затея…

Излишне говорить, что столицы ЕС – за исключением Мадрида – считают, что сейчас есть более неотложные проблемы.

В 2050 году африканцев будет 2,5-3 миллиарда

Например, миграционный кризис. Летом этот вопрос снова вышел на передний план, когда Еврокомиссия заключила спорное соглашение с Тунисом, призванное удерживать мигрантов от плавания в Европу - конечно, за деньги.

Неделю назад на итальянский остров Лампедуза, расположенный ближе к Тунису, чем к Италии, прибыли на утлых лодках за несколько дней тысячи мигрантов. С тех пор миграционная проблема приобрела новую остроту.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни:

«Ситуация действительно драматичная. В 2050 году африканцев будет 2,5-3 миллиарда. Если мы сейчас не воздействуем на причины, провоцирующие иммиграцию, включая изменение климата, мы рискуем столкнуться с перемещением миллионов и миллионов людей, и не существует стены, которая могла бы это остановить».

Как Италия справится с последним кризисом? В какой степени страна получит поддержку других стран-членов и всего ЕС? Какими будут политические последствия для Европы?

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Поощрение легальной миграции

Ко мне присоединяется Маттео Вилла, старший научный сотрудник итальянского Института международных политических исследований в Милане и эксперт по миграции.

Гробе: Лампедуза много раз была эпицентром миграционного кризиса, а теперь с ситуацией на острове приходится иметь дело крайне правому правительству. Что итальянская общественность говорит на политических дебатах в эти дни?

Вилла: На дебатах звучат призывы к переменам. Правительство обещало сократить количество прибывающих, а вместо этого в прошлом году оно фактически удвоило его. Власти ищут новый нарратив, чтобы оправдать такие результаты – и не только их. Лампедуза давно уже сильно притягивает к себе мигрантов. Именно потому мы убрали почти все суда из центрального Средиземноморья, чтобы мигрантов нельзя было спасти до того, как они доберутся до островов, а затем доставить, например, на Сицилию.

Гробе: Команда Мелони должна была осознать, что быть в правительстве — это совсем другое, чем трубить популистские лозунги в оппозиции. Что осталось от их жесткой позиции в отношении миграции?

Вилла: С тех пор, как Мелони пришла к власти, она не ослабила этой позиции. Она пообещала установить так называемую морскую блокаду, даже двойную. Но на деле ничего подобного не произошло. В общей сложности в этом году было спасено около 130 тыс человек, из которых 10 тыс были спасены кораблями неправительственных организаций. Премьер-министр обещала такую практику пресекать. Но этого не произошло. Зато риторика смягчилась. В итоге это крайне правое правительство Италии со своими единомышленниками в других странах пошло на широкую либерализацию и фактически способствовало самой массовой регулярной миграции из-за пределов Евросоюза, которую мы когда-либо видели. Они собираются найти около 500 тыс человек и позволить им постепенно приезжать в Италию в ближайшие четыре года.

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Гробе: Урсула фон Ляйен представила план из десяти пунктов для Лампедузы. Что вы думаете об этой инициативе?

Вилла: Думаю, что фон дер Ляйен, в конце концов, просто будет вынуждена следовать за европейскими правительствами. Необходимо признать, что они всё больше придерживаются правых взглядов в вопросах миграции, даже центристские правительства. А план из десяти пунктов в основном сосредоточен на борьбе с нелегалами и, конечно же, на оказании помощи Италии в приеме мигрантов, которые прибывают законным образом. Но ситуация требует больше того, что могут сделать Евросоюз и его страны-члены. Фон дер Ляйен просто переработала и переформулировала то, что уже делалось Европейской комиссией, государствами Евросоюзом, в частности, в плане финансировани яэтих усилий и оказания помощи Италии.

Карла III предвкушает «триумф» Украины

Что еще произошло на этой неделе? Франция расстелила красную дорожку для британского короля Карла III. Государственный визит изначально был запланирован на март, но его пришлось отложить из-за беспорядков в Париже. Поездка состоялась в условиях потепления во франко-британских отношениях после многих лет, отмеченных "брекситом" и связанными с ним спорами.

В Париже Карл подтвердил свою твердую позицию по климатической политике, но самое примечательное, - это выраженная монархом поддержка Украины в ее войне против России. Выступая перед французским Сенатом, он заявил о непоколебимой решимости увидеть «триумф» Украины.

"Мы решительно солидарны с украинским народом", - сказал король.

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Карл и раньше высказывался против войны, но все же… это огромный сдвиг по сравнению со сдержанными заявлениями его матери, королевы Елизаветы II".