Карл III: "Великобритания всегда будет одним из лучших друзей Франции"

By Euronews

Речь британского монарха во французском Сенате, которую он произнес на английском и французском языках встретили бурными аплодисментами. Карл III сделать все, что в его силах, для укрепления отношений между Соединенным Королевством и Францией.

Британский монарх выступил перед французским Сенатом. Карл III говорил о "непоколебимой решимости" Лондона и Парижа поддержать Украину и важности решения проблем, связанных с изменением климата.

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Монарх пообещал французским парламентариям сделать все, что в его силах, для укрепления отношений между Соединенным Королевством и Францией.

Карл III, король Великобритании:"Наше партнерство, основанное на общем опыте, остается безусловно жизненно важным в то время, как мы вместе противостоим мировым вызовам. Проще говоря, Великобритания всегда будет одним из ближайших союзников и одним из лучших друзей Франции".

Король произнес речь на английском и французском языках, которую в Сенате встретили овациями.

Во время своего первого визита во Францию в качестве короля Карл III побывал в Сен-Дени, в северном пригороде Парижа, который станет центром летних Олимпийских игр. Монарх также посетил собор Нотр-Дам, где проходят реставрационные работы, и прогулялся с супругой королевой-консортом Камиллой по цветочному рынку.

Цветочный рынок, Париж Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В последний день государственного визита Карл отправится Бордо, где проживает многочисленная британская община.