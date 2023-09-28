Италия будет репатриировать больше нелегальных иммигрантов

Итальянские власти ужесточают борьбу с нелегальной миграцией. В частности, при сомнении в возрасте прибывших их тщательно обследуют, в том числе при помощи рентгена.

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Правительство Италии хочет увеличить число репатриаций нелегальных иммигрантов.

Новые меры были одобрены на заседании кабинета министров в среду вечером.

Рим заверяет, что новые правила будут соответствовать европейским законам, в том числе о защите несовершеннолетних, несмотря на это они подверглись критике со стороны гуманитарных организаций.

Джорджа Орланди, Euronews:

— Правительство Мелони наращивает усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией. Взрослые мигранты, которые лгут о своем возрасте, выдавая себя за несовершеннолетних, стали объектом последнего постановления правительства.

До сих пор дети, прибывающие в Италию без родителей или законных опекунов, могли пользоваться специальной схемой защиты, основанной на презумпции несовершеннолетия.

Но в соответствии с новым указом полиция получит больше полномочий и инструментов, включая измерение тела и использование рентгена для проверки возраста любого человека.

Согласно новому указу, дети старше 16 лет будут помещаться на ограниченный период времени в центры приема, предназначенные для взрослых.

Причина в том, что мэры нескольких городов жаловались на нехватку помещений для приема несовершеннолетних и на расходы, связанные с их содержанием.

Эти центры подвергались критике за ужасающие условия, и гуманитарные организации выразили свою озабоченность в связи с этой последней мерой.

Указ также нацелен на увеличение числа высылаемых лиц. Среди прочих мер - депортация иностранцев, легально проживающих в Италии, если они будут сочтены угрозой общественному порядку или национальной безопасности.