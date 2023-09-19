Евросоюз обещает немедленно помочь Италии справиться с резким ростом числа мигрантов, прибывающих на средиземноморский остров Лампедуза. Но Брюссель не уточнил, какие новые меры включает его "план из 10 пунктов".

Среди обязательств, взятых на себя Евросоюзом, - распределение прибывших в Италию мигрантов по ЕС, их возвращение в страны происхождения и рассмотрение возможности проведения новых военно-морских операций в Средиземном море.

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Кроме того, Евросоюз обещает реализовать противоречивое миграционное соглашение, заключенное в июле с Тунисом. На его реализацию было выделено 105 млн евро помощи, однако выплаты еще не произведены.

В минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони побывала на Лампедузе, где посетила переполненные центры приема мигрантов, совершивших опасное путешествие из Северной Африки, в основном из Туниса.

По имеющимся данным, за одни сутки на Лампедузу прибыло более 7 тыс мигрантов, что превышает численность населения острова.

Однако в понедельник, отвечая на вопросы о сути плана, состоящего из 10 пунктов, представители Еврокомиссии не смогли разъяснить, как некоторые из предложенных мер будут введены на практике.

Переселение и возврат

Евросоюз обязался облегчить бремя Италии, переправляя мигрантов с острова Лампедуза в другие места, а также активизировать работу со странами происхождения мигрантов, чтобы договориться о возвращении этих людей.

Однако в понедельник перед визитом в Рим министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что его страна не готовится принимать мигрантов с Лампедузы, несмотря на призыв фон дер Ляйен к странам ЕС сделать это в рамках так называемого "механизма добровольной солидарности".

"Мы должны защищать внешние рубежи Евросоюза, а также, и прежде всего, немедленно рассматривать заявления о предоставлении убежища", - сказал Дарманен.

На прошлой неделе Германия возобновила прием беженцев из Италии. Ранее Берлин временно приостановил действие добровольного соглашения в связи с высоким уровнем миграции.

С начала этого года в Италию прибыло около 126 тыс мигрантов, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. Однако с июня прошлого года из Италии в другие страны ЕС было переселено всего лишь 1159 человек.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас собирается посетить страны Африки южнее Сахары, откуда прибывает большинство мигрантов, для проведения переговоров о возвращении на родину тех, кто не имеет права на защиту в Европе.

Новые военно-морские операции

Предложение ЕС "изучить возможности расширения военно-морских миссий в Средиземноморье" перекликается с призывами премьер-министра Италии Джорджи Мелони, прозвучавшими на прошлой неделе, о создании военно-морской миссии ЕС (по сути, блокады) для предотвращения прохода судов в Италию из Северной Африки.

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Однако в понедельник представители исполнительной власти Евросоюза не смогли подтвердить, смогут ли такие миссии предотвращать проникновение лодок с мигрантами в акваторию ЕС.

"Мы усилим охрану внешних рубежей на море и воздушное наблюдение - в том числе с помощью пограничного агентства Frontex - и изучим возможности военно-морских миссий с такими задачами", - заявил представитель Еврокомиссии.

Блокада, которую предлагает Мелони, противоречила бы международному морскому праву. Корабли ЕС не смогут действовать в пределах 12 морских миль от береговой линии третьих стран и препятствовать заходам судов в европейские порты.

Брюссель также заявил, что будет сотрудничать с Frontex для усиления наблюдения в Средиземном море и пресечения незаконной доставки людей из Туниса на Лампедузу.

Однако, поскольку правительство Туниса никогда не допускало сотрудников Frontex на свою территорию, не ясно, какие результаты может принести такое сотрудничество.

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На прошлой неделе правительство Туниса заблокировало въезд на свою территорию делегации Европарламента после того, как законодатели ЕС подвергли президента Каиса Саида резкой критике за предполагаемые нарушения прав человека в отношении мигрантов.

Этот шаг является тревожным признаком ухудшения рабочих отношений между властями Туниса и ЕС и угрожает серьезно подорвать усилия по совместной борьбе с контрабандистами, орудующими на тунисском побережье.

В понедельник Еврокомиссия не смогла подтвердить, ведутся ли переговоры по миграции с другими странами Северной Африки. Ранее исполнительная власть заявляла, что будет использовать тунисское соглашение в качестве образца для заключения сделок с другими государствами, такими как Египет и Марокко.

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