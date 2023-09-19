By Callum Tennant

Канадская компания согласилась возобновить производство своих самолётов-амфибий. Еврокомиссия готова выделить на их покупку 720 млн евро.

В июле, когда на греческом Родосе бушевали лесные пожары, охватившие 15 % территории острова, Европейский союз заявил о намерении инвестировать в 12 новых самолётов для пожаротушения.

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А поскольку летом огонь продолжал опустошать некоторые районы Греции, ЕС направил туда 11 самолётов и один вертолёт - почти половину своего парка воздушных машин, используемых для борьбы с пожарами.

Поэтому еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал страны-члены закупить ещё 12 летательных аппаратов, но уже за свой счёт.

Ленарчич сообщил, что производитель De Havilland Canada согласился возобновить производство культового самолёта-амфибии Canadair, если Евросоюз сделает заказ.

Но цена на него составляет примерно 30 млн. евро. Стоит ли овчинка выделки? - задаются вопросом эксперты и СМИ.

Что из себя представляют Canadair и Super Scooper?

Canadair - специализированное воздушное судно, предназначенной для пожаротушения.

Его часто называют "суперскупером", поскольку ему не нужно возвращаться на базу для пополнения водяных баков. Самолёт сконструирован таким образом, что может пронестись вдоль поверхности воды, пополняя свои баки через водозаборные отверстия, и затем снова взлететь.

Летательный аппарат, похожий на лодку, может взять на борт до 5 455 литров воды всего за 12 секунд, сбросить её на охваченную огнём зону, потом наполнить бак и повторить этот процесс. Возможность дозаправки без возвращения на базу - это большое преимущество при борьбе с пожарами в удаленных районах.

К сожалению для Еврокомиссии, его сняли производства в 2015 году, и канадской компании De Havilland пришлось разрабатывать и строить новое поколение Canadair - DHC-515.

Поскольку число возгораний и их масштабы в Европе растут, увеличивается и потребность в таких авиасредствах.

Однако конструирование и производство самолётов - процесс небыстрый. В то время как Брюссель рассчитывал на первые поставки в 2025 году, получит он их не раньше пожароопасного сезона 2027 года.

Кроме того, стоимость проектирования и производства может превысить 720 млн. евро за 24 новых "суперсупера"

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Как правильно применять авиацию в пожаротушении?

По мнению Дэна Риза, главы Международной консалтинговой группой по борьбе с лесными пожарами (IWCG), ключ к успеху заключается в борьбе с пожарами на ранней стадии.

Наш собеседник объясняет, что воздушные средства нужно применять гораздо раньше, чем это делается. Иначе возникает порочный круг: перегруженные работой самолёты перестают справляться с задачей, тушат огонь не так эффективно.

"Если мы не атакуем небольшие пожары в самом начале возгорания, когда авиация наиболее эффективна, то они разрастаются. Чем больше их площадь, тем больше ресурсов они отнимают", - сказал он.

Водяные бомбардировщики также редко используются для самостоятельного тушения огня. Вместо этого их вводят в действие в помощь пожарным на земле, чтобы подавить или замедлить распространение огня, давая наземным средствам время для его опережения.

Самолет Canadair сбрасывает воду, чтобы потушить пожар на склоне холма близ города Л'Акуила Alessandra Tarantino/AP Photo

Ограничения в работе Canadair

У Canadair есть свои ограничения. Как и большинство противопожарных самолётов, он не может работать в условиях сильного задымления, сильного ветра или в ночное время. Также и самолёт, сбрасывающий антипирен. Но даже в тёмное время суток, вещество продолжает сдерживать огонь.

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Чего нельзя сказать о водяных бомбардировщиках. Как только вода испаряется, она теряет свою полезность. Это означает, что для тушения пожара требуется непрерывная работа.

В случае с Canadair, как только солнце садится, их работа уже не эффективна. Если учитывать, что больше всего от него пользы именно на начальном этапе тушения, - ждать рассвета в течение восьми часов - вовсе не выход из положения.

Кроме того, "суперскуперу" нужны водоёмы для заправки баков. В жаркие летние месяцы найти их затруднительно, если не невозможно, особенно когда засуха приводит к снижению уровня воды в водохранилищах и озёрах.

Сделав такую дорогую покупку, ЕС придётся урезать финансирование других типов пожарных самолётов.

Потребность в воздушных средствах

По прогнозам Объединенного ресурсного центра ЕС (JRC), "количество дней в году с высокой или экстремальной опасностью лесных пожаров будет расти почти повсеместно в Европе в условиях глобального потепления в результате повышения температуры и увеличения периодов засухи".

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Поскольку сезоны лесных пожаров начинаются раньше и длятся дольше, потребность в воздушных средствах пожаротушения возрастает.

Изменение климата может также привести к тому, что более северным странам придется всё чаще сталкиваться с огненной стихией.

Поэтому неудивительно, что такие крупные игроки, как Airbus, рассматривают возможность создания собственных водяных бомбардировщиков. В июле прошлого года компания провела успешные испытания демонстрационного комплекта съемного противопожарного оборудования на своём самолёте A400M.

Так или иначе, в ближайшие годы Евросоюзу придётся расширять свой арсенал средств наземного и воздушного пожаротушения.