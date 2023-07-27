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Евросоюз закупит 12 новых пожарных самолетов

Самолет Canadair сбрасывает воду на очаг лесного пожара на греческом острове Родос 25 июля.
Самолет Canadair сбрасывает воду на очаг лесного пожара на греческом острове Родос 25 июля. Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Mared Gwyn Jones

Еврокомиссия объявила о закупке 12 новых пожарных самолетов. Это увеличит парк воздушных машин, используемых для тушения огня в лесах Южной Европы.

Евросоюз повышает свою способность бороться со всё более сильными лесными пожарами. 12 новых самолётов будут базироваться в Греции, Хорватии, Франции, Италии, Испании и Португалии и им принадлежать. Пилоты будут предоставлены принимающей страной, а платить экипажам будет Евросоюз. ЕС будет отвечать за организацию и координацию европейских операций тушения огня. 

Еврокомиссия надеется пополнить собственный авиапарк, который включает и вертолёты, для отправки в любые горячие точки. Но это требует времени, учитывая, что мировое производство некоторых типов противопожарных летатальных аппаратов было приостановлено.

ЕС уже удвоил свой резервный парк самолётов после мощных пожаров прошлого лета в Южной Европе. В эти дни они бушуют в Греции. 

Брюссель сообщил, что канадская фирма De Haviland согласилась возобновить производство пожарных самолетов "Canadair", если от ЕС поступят заказы. Партия из 12 машин будет стоить 23 млн евро. 

Посмотрите видеосюжет на эту тему.

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