Еврокомиссия объявила о закупке 12 новых пожарных самолетов. Это увеличит парк воздушных машин, используемых для тушения огня в лесах Южной Европы.

Евросоюз повышает свою способность бороться со всё более сильными лесными пожарами. 12 новых самолётов будут базироваться в Греции, Хорватии, Франции, Италии, Испании и Португалии и им принадлежать. Пилоты будут предоставлены принимающей страной, а платить экипажам будет Евросоюз. ЕС будет отвечать за организацию и координацию европейских операций тушения огня.

Еврокомиссия надеется пополнить собственный авиапарк, который включает и вертолёты, для отправки в любые горячие точки. Но это требует времени, учитывая, что мировое производство некоторых типов противопожарных летатальных аппаратов было приостановлено.

ЕС уже удвоил свой резервный парк самолётов после мощных пожаров прошлого лета в Южной Европе. В эти дни они бушуют в Греции.

Брюссель сообщил, что канадская фирма De Haviland согласилась возобновить производство пожарных самолетов "Canadair", если от ЕС поступят заказы. Партия из 12 машин будет стоить 23 млн евро.

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