Можно ли избежать джетлага? Помочь может еда, выяснили ученые

By Euronews Travel

Американские ученые выяснили: чтобы уменьшить джетлаг, нужно обильно поесть утром по новому времени.

Что, если бы джетлага не существовало?

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Возможно, эта проблема решится в скором времени. Американские ученые выяснили причину этого состояния, которое возникает, когда человек за короткий промежуток времени проделывает большой путь на восток или запад.

Ключевую роль в решении проблемы джетлага может играть питание.

Организм работает как часы

Джетлаг возникает, когда внутренние часы организма — циркадные ритмы — не совпадают с окружающей средой. Это понятие, известное также как десинхроноз, знакомо многим.

Но если присмотреться повнимательнее (как это сделали ученые на рубеже веков), то окажется, что человек состоит из множества внутренних часов — маленьких хронометров, присутствующих практически в каждой клетке и ткани.

Эти внутренние часы реагируют на различные сигналы. Часы мозга учитывают солнечный свет, а часы периферических органов, например нервов, зависят от времени приема пищи.

Однако мало известно о том, как различные часы организма взаимодействуют друг с другом и что заставляет их синхронизироваться.

Ученые из Северо-Западного университета и Института Санта-Фе (США) попытались ответить на этот вопрос в новом исследовании, опубликованном в журнале Chaos.

"Большинство исследований посвящено одному конкретному сигналу времени или одним часам, — говорит автор работы Итон Хуанг. — В нашем понимании синхронизации нескольких часов при противоречивых сигналах времени остаются существенные пробелы".

Чтобы узнать больше, Хуанг и ее коллеги построили математическую схему, воссоздающую сложное взаимодействие систем нашего организма.

Когда нужно есть, чтобы избежать джетлага?

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Созданная исследователями модель помогла им определить, что усугубляет джетлаг.

Общие симптомы старения, такие как ослабление сигналов между циркадными часами и снижение чувствительности к свету, приводят к тому, что система становится более уязвимой к сбоям и медленнее восстанавливается.

А самый верный способ акклиматизации — ставить желудок на первое место.

"Преодолеть смену часовых поясов поможет обильный прием пищи ранним утром в новом часовом поясе, — говорит Хуанг. — Постоянно менять график приема пищи или есть ночью не рекомендуется, так как это может привести к рассинхронизации внутренних часов".

В настоящее время ученые сосредоточили свое внимание на изучении факторов, которые делают наши внутренние часы более устойчивыми, что может привести к разработке рекомендаций по предотвращению джетлага.