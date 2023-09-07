Пожары в Греции: какие уроки извлекут власти?

By Ioannis Karagiorgas

Национальный лесной парк Дадия – Лефкими – Суфли стал одной сплошной зоной бедствия. Местные требуют от центральных властей изменить стратегию борьбы с пожарами.

Лесные пожары в греческом Эвросе стали самыми крупными в Евросоюзе за последние 20 лет и самыми смертоносным в этом году.

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На протяжении более двух недель пламя уничтожало всё на своём пути, выжигая гектары национального лесного парка Дадия – Лефкими – Суфли, неподалёку от турецкой границы.

По мнению местных жителей, из-за нехватки сил и средств, спасение леса не было приоритетом для властей.

"Все усилия были сосредоточены на населённых пунктах и объектах инфраструктуры. Пожар очень быстро стал угрожать Александруполису. Поэтому туда были брошены все силы, а лес так и остался гореть", – говорит Дора Скарци, директор Общества защиты биоразнообразия Фракии.

Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Дадия Илиас Винцис: "Вообще-то у нас было много пожарных бригад и достаточно единиц техники, но внезапно в нашем распоряжении оказались лишь 6 автомобилей. Они должны были преодолевать большие расстояния".

Очевидно, что меры по предотвращению бедствия были не самыми эффективными. А из-за того, что в этом районе скот больше не выгоняют на пастбище, трава способствует разрастанию пожара. Люди требуют прямого вмешательства государства.

"Вокруг поселений должны быть возведены противопожарные преграды. Представьте: в лесу выставлена землеройная машина, бульдозеры валят деревья, чтобы срезать фронт пожара. Но поскольку пожар подступает к какому-нибудь поселению, вы вынуждены отводить технику. Все усилия местных жителей, волонтёров, лесничих и пожарных идут прахом. Не нужно в спешке перебрасывать технику к населённым пунктам, они уже должны быть защищены и подготовлены с марта-апреля",– убеждён Винцис.

Из выгоревшего заповедника передаёт корреспондент Euronews Яннис Карагиоргас: "В связи с тем, что лесные пожары становятся всё сильнее и охватывают всё более обширные территории, жители региона призывают к созданию специальных лесных бригад. Только так можнолокализовать крупные возгорания и взять ситуацию под контроль".