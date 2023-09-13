Еврокомиссия начинает антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей из Китая

By Euronews

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным докладом "О положении Союза", подводя итоги четырехлетней работы своей администрации в преддверии европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования китайских государственных субсидий на электромобили с целью защиты европейской промышленности от "искусственно заниженных цен".

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"Мировые рынки сегодня наводнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне за счет масштабных государственных субсидий", - заявила фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. "Европа открыта для конкуренции. Но не для гонки на дно", - сказала она.

Глава Еврокомиссии в четвертый раз обратилась к евродепутатам с докладом "О положении Союза". Срок ее полномочий истекает в следующем году.

Европейские выборы пройдут в июне 2024 года, по их итогам обновится состав Европарламента, а затем будут назначены новые руководители (или переназначены старые) основных институтов Евросоюза.

Среди тем, которые, как ожидается, будут затронуты в докладе: война в Украине и евроинтеграция Киева, новый миграционный пакт, перспективы "зеленого" перехода и борьба с инфляцией в Евросоюзе.