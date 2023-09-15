Программа "О положении Союза": Глава Еврокомиссии удивила нападками на Китай. Брюссель отчитался о сделанном. "Предвыборная" речь Урсулы фон дер Ляйен. Перспектива каталонской независимости

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**На этой неделе произошло одно из самых ярких событий политического календаря Европы: ежегодное послание о положении дел в Европейском Союзе. Речь председателя Еврокомиссии, копирующая по форме традиционное обращение президента США к Конгрессу, произносится перед началом сессии Европейского парламента в Страсбурге с 2010 года.

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Но телевизионное событие, подобное вашингтонгскому, в прайм-тайм, с огромными рейтингами, не является обязательным для просмотра европейскими зрителями. Большинство европейцев никогда не слышали об этой речи, и тем более не видели ее. Это может какое-то отношение к тому факту, что она начинается в 9 утра...

Поскольку текст был заранее доступен членам парламента и журналистам, некоторые из присутствующих довольно небрежно следили за выступлением Урсулы фон дер Ляйен. Кое-кто проверял сообщения на своём телефоне или даже вязал на спицах…

Брюссель отчитался о сделанном

Ну да ладно. Обычно в речи подводится итог работы, проделанной за прошедший год, и определяются политические приоритеты на ближайшие месяцы. Так было и эту среду. Фон дер Ляйен затронула гендерное равенство, миграцию, экономику и многое другое.

Иногда она удивляла свою аудиторию политическими объявлениями:

"Мировые рынки сегодня наводнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне за счет масштабных государственных субсидий. Сегодня я могу объявить, что Еврокомиссия начинает антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей, поставляемых из Китая».

Что касается Украины, то фон дер Ляйен призвала европейцев принять эту страну в Европейский Союз, в котором в когда-нибудь будет более 30 членов. Она назвала расширение эпохальным решением для блока из нынешних 27 стран.

«Будущее Украины – в нашем Союзе», – сказала глава Еврокомиссии. Подтвердив поддержку ЕС украинским беженцам, она сделала еще одно объявление:

«Европа отвечает на зов истории. Я с гордостью сообщаю, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в Европейском Союзе. Наша поддержка Украины будет продолжаться».

Ссылка на зов истории, безусловно, была оправдана, поскольку это было последнее обращение Урсулы фон дер Ляйен к Европейскому Союзу – или нет?

Немка оставила людей в неведении относительно того, планирует ли она баллотироваться на еще один пятилетний срок в следующем году. Готова ли она к предвыборной кампании? Видит ли она другие варианты? Или ей пора на пенсию?

"Предвыборная" речь Урсулы фон дер Ляйен

Ко мне присоединяется Якоб Киркегор, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла и Института международной экономики Петерсона.

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Гробе: Прежде всего, что было самым удивительным или самым примечательным для вас в речи Урсулы фон дер Ляйен?

Киркегор: По-моему, это была во многих отношениях реакционная речь, В том смысле, то её центре были давно уже объявленные меры: такие как продолжение реализации «Зеленой сделки», цифровизация, вступление Украины в ЕС и т. д. Но главе Еврокомисии также пришлось отчитываться за последствия решений, принятых за её последний срок.

Гробе: Давайте посмотрим, чего она не сказала. Это прежде всего, будет ли она баллотироваться на второй срок в следующем году. Она упустила такую возможность?

Киркегор: Нет, я так не думаю. По-моему, совершенно очевидно, что фон дер Ляйен выдвинет свою кандидатуру на новый срок. Мне было очень трудно не рассматривать эту речь как предвыборную. Это было частью ее предвыборной кампании. Она пообещала ряду стран-членов ЕС позаботиться о них, защищать их от последствий «Зеленой сделки», от подъема Китая, от неурядиц европейского сельскохозяйственного сектора. Я не думаю, что ей нужно было открытым текстом объявить о своём намерении баллотироваться. Я верю, что она пойдёт на это. И политическое содержание ее выступления, на мой взгляд, очень ясно это показало.

Гробе: Как вы думаете, что произойдет? Сделает ли фон дер Ляйен официальное объявление об этом в ближайшее время? Или она будет ждать до последней минуты?

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Киркегор: Её кандидатуру может поддержать очень небольшое большинство в Европейском парламенте. Так что, даже если она будет одобрена странами-членами ЕС, что на данном этапе я считаю простой формальностью, ей необходимо заручиться дополнительным количеством парламентских голосов - не просто большинством, а стабильным большинством. Можно назвать это работающим большинством фон дер Ляйен в Европейском парламенте, которое позволит ей проводить многие из законодательных предложений её Еврокомиссии.

Перспектива каталонской независимости

Одной из проблем, с которой Урсуле фон дер Ляйен не пришлось иметь дело на посту предcедателя Еврокомиссии, была каталонская независимость и распад Испании – до сих пор.

На этой неделе десятки тысяч человек прошли по Барселоне, чтобы отметить Национальный день Каталонии, известный как «Ла-Диада". Через шесть лет после неудачной попытки они снова потребовали независимости.

Марш состоялся в то время, когда Мадрид остается в политической неопределенности после безрезультатных национальных выборов. Каталонские партии получили в парламенте ключевые места, которые помогут премьер-министру Педро Санчесу остаться у власти – или нет.

Потакая сепаратистам, Санчес настаивает на включении в число официальных языков ЕС каталонского, что уже вызвало некоторое раздражение в Брюсселе. Приведет ли этот жест к новым уступкам, еще неизвестно. Одно можно сказать наверняка: перспектива независимости Каталонии продолжает влиять на испанскую политику".