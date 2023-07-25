Выборы в Испании могут обернуться усилением каталонских партий

Каталонские партии могут получить решающий голос при формировании кабинета министров по итогам выборов в Испании.

Прошедшие в Испании выборы существенно изменили расклад на политической карте страны. Ни левые, ни правые не имеют достаточного количества мандатов, чтобы сформировать парламентское большинство.

В этих условиях взоры обращаются к региональным партиям, в том числе к сторонникам независимости Каталонии. Представитель коалиции «Вместе за Каталонию» Джозеп Руис подтвердил, что в обмен потенциальные партнёры ожидают серьёзных уступок:

«Предложение Junts для Каталонии очень ясное. Это, естественно, осуществление права на самоопределение и амнистия. Амнистия, которая не была реализована несколькими помилованиями, на которые согласилось правительство».

Для сохранения поста премьер-министра Педро Санчесу могут понадобиться 7 голосов коалиции «Вместе за Каталонию». Иначе Испании не обойтись без повторных выборов. Но диалог наладить непросто, – считает политолог Марк Гинхоан:

«Социалистическая партия активно и пассивно показывала, что единство Испании не подлежит сомнению. Так что в этом смысле PSOE, кажется, будет трудно вести переговоры. У Junts не так много стимулов для формирования коалиции с PSOE и Sumar. Так что мы увидим, я думаю, что-то в ближайшие несколько месяцев».

После выборов прокуратура ходатайствовала о возобновлении международного ордера на арест лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона. Это лишь усиливает неопределённость.

На формирование Генеральных кортесов есть срок до 17 августа, когда начинается новый мандат законодательного органа. В Испании нет правовых ограничений на срок назначения премьер-министра, поэтому переговоры могут занять недели.