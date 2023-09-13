Депутаты Европарламента в основном поддерживают "зелёную сделку", о которой рассказала им Урсула фон дер Ляйен. Но многие из них критикую Еврокомиссию за попытки ограничить миграцию в ЕС.

Европарламент неоднозначно отреагировал на выступление в нём главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с оценкой нынешнего состояния Союза и планами на будущее. Лидер крупнейшей фракции Европейская народная партия Манфред Вебер заявил, что большинство депутатов поддерживают реализацию «Зелёной сделки». Этот немец также приветствовал призыв расследовать государственную помощь в Китае производителям электромобилей:

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«Что касается Китая, то нужно расследовать агрессивное поведение на рынках, а также субсидии, которые платят китайцы. Потому что мы выступаем за честную конкуренцию. Мы должны использовать наши методы, наши инструменты. Мы должны защищать наши рынки. А строительство электромобилей явно финансируется за счет китайских субсидий. Да, торговать нужно. Но давайте не будем наивными."

Вторая по величине группа, Социалисты и Демократы, раскритиковала слова фон дер Ляйен о необходимости ограничивать миграцию в Евросоюз и заключать об этом больше соглашений, подобных тому, которое было подписано с Тунисом. По мнению Педро Маркеса, это только приводит к нарушениям прав человека и финансированию авторитарного режима в североафриканской стране. Этот испанец также посетовал на недостаток в речи главы Еврокомиссии социальных инициатив:

«Я должен четко сказать от имени нашей группы: в этом выступлении отсутствовали социальные аспекты сложившейся ситуации. Миллионы семей страдают от инфляции, роста стоимости жизни и жилья. А мы не услышали от фон дер Ляйен ни слова о конкретной политике в отношении этих европейских семей".

Либеральные законодатели надеялись, что Брюссель объявит об усилении борьбы за сохранение демократии и верховенства права в Польше и Венгрии. Их лидер француз Стефан Сежурне приветствовал призыв к расширению Евросоюза, но настаивал на том, что перед этим в ЕС необходимо провести глубокие реформы:

«Я очень хочу, чтобы мы продвинулись вперед в расширении Союза. Но это означает, что ЕС также будет работать над своими собственными институтами. Принимать общие решения должны уметь не 27 стран-членов, как сейчас, а 32-33. Всеми также должны соблюдаться принципы правового государства. Есть страны с высоким уровнем коррупции, с которой нужно бороться заранее, и есть государства, где придётся реформировать судебную систему".

Депутат-евроскептик от Бельгии Герольф Аннеманс заявил, что поскольку глава исполнительной власти не смогла предотвратить выход из Евросоюза Соединённого Королевства, ей нужно умерить свои аппетиты:

«После "брексита" Европейский Союз должен быть более скромным и сдержанным. Но мы увидели, что ЕС стал более радикальным и экстремистским, чем когда-либо прежде».

Речь в Страсбурге "О положении Союза" стала последним программным выступлением Урсулы фон дер Ляйен перед окончанием срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.