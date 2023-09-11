Что европейцы говорят о ЕС накануне речи "О положении Союза"

Прохожие в Дублине, Риме, Будапеште, Афинах, Мадриде, Берлине и Вене рассказали Euronews, на чём, по их мнению, Евросоюз должен сосредоточиться в новом политическом году.

После летних отпусков глава Европейской комиссии по традиции произносит в Европейском парламенте речь "О положении Союза", в которой даёт оценку достижениям минувшего политического сезона и ставит задачи на следующие 12 месяцев. Так будет в эту среду.

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Шандор Жирош передаёт:

"Урсула фон дер Ляйен готовит свой список дел на последний год мандата этого состава Еврокомиссии, вероятно, наполненный политическими предложениями и стратегиями. Корреспонденты Euronews вышли на улицы столиц, чтобы узнать, как люди относятся к европейскому проекту. В конце концов всё это имеет отношение к гражданам".

Мы опросили прохожих в Дублине, Риме, Будапеште, Афинах, Мадриде, Берлине и Вене. Они рассказали, на чём, по их мнению, Евросоюз должен сосредоточиться в новом политическом году.

Берлин, Германия (жен):

«Я думаю, очень важно, чтобы Европейский Союз сфокусировался на противодействии изменениям климата и борьбе с дезинформацией".

Мадрид, Испания (жен):

«_Я думаю, самое важное - это выяснить, что мы делаем не так в Средиземноморье. Мы позволяем там людям умирать. Однажды наступит момент, когда история заклеймит нас позором_».

Берлин, Германия (муж):

"Я хочу, чтобы ЕС лучше разрабатывал программы мобильности для пожилых людей и помогал им общаться с другими пожилыми людьми по всему ЕС. Для этого можно предлагать им дешевые авиарейсы или билеты на поезд".

Афины, Греция (жен):

"Евросоюзу не хватает европейского духа, который необходимо укреплять. У нас должна быть в большей степени гражданская Европа, чем Европа национальных правительств».

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Берлин, Германия (жен):

"Я считаю, что ЕС должен сосредоточиться на улучшении общественного разнообразия. Это необходимо при столь высокой миграции на наш континент".

Вена, Австрия (жен):

"Политики должны снова служить простым людям, вернуть их в фокус своего внимания в ближайшие годы, потому что люди потеряли своё былое значение".

Будапешт, Венгрия (жен):

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«Почему они не могут добиться мира, как того требуют Папа Франциск и наш премьер Виктор Орбан?»

Дублин, Ирландия (жен):

"Я думаю, что Европейская комиссия должна активно действовать на двух фронтах. Я имею в виду, что уровень инфляции находится на критической точке, и мы это знаем. А миграция уже перешла эту кризисную точку".

Мадрид, Испания (муж):

«Проддерживайте все шаги, ведущие к миру!».

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Будапешт, Венгрия (муж):

"ЕС должен выполнять свои обязательства и выдавать денег столько, сколько нужно. А пока он не дает, а только берет. Страны-члены требуют сейчас 100 миллионов на поддержку Украины".

Берлин, Германия (жен):

«Приглашение новых людей на работу в Европе и сохранение привлекательности Европы».

Вена, Австрия (жен):

"Я за научные исследования, образование, а также за строительство общественной инфраструктуры".

Рим, Италия (жен):

«Я хочу, чтобы Европа была более независимой политически, больше выступала за мир и была развитой в культурном отношении, как это было всегда в нашей истории".