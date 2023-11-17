В Италии растёт уровень бедности

Согласно исследованию, каждый 12-ый итальянец оказался в условиях крайней нищеты в прошлом году. Причин несколько, среди них инфляция, низкие темпы роста и сокращение соцпомощи

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С виду это обычный супермаркет. Но на самом деле — один из немногих магазинов в Риме, где нуждающиеся могут получать продукты бесплатно.

По данным национального института статистики, в прошлом году каждый двенадцатый итальянец жил в условиях крайней нищеты.

И эти цифры постоянно растут - все больше людей не могут позволить себе купить предметы первой необходимости, такие как еда или одежда.

Виттория — одна из них. Ее пенсия составляет несколько сотен евро и раз в месяц приходит сюда за дополнительной помощью.

Слава богу, у меня есть дом, который мне оставили родители. Но есть те, кто зарабатывает около 400 евро в месяц и вынужден платить за аренду, еду и коммунальные платежи. Скажите мне, как они могут выжить? Мне так стыдно, потому что мне кажется, что я попрошайничаю, столько раз я не решалась приходить сюда и оставалась без обеда Виттория Лучиани пенсионерка

Маргерита работает в благотворительной организации "Нонна Рома", которая курирует этот проект. Они также доставляют продуктовые наборы тысячам семей.

С момента первого локдауна наша активность резко возросла, и вместе с этим увеличилось количество пожертвований. Так, мы прошли путь от оказания помощи 150 семьям в месяц до примерно 800 каждые выходные. С начала войны в Украине спрос резко возрос, и он постоянно увеличивается Маргетира Вендитти "Нонна Рома"

Среди тех, кто больше всего рассчитывает на такую помощь не только пенсионеры, но и работающие семьи. Одна из основных причин — резкий рост стоимости жизни.

Есть два типа факторов. Один - краткосрочный, в основном это высокая инфляция. Как мы знаем, инфляция бьет по фиксированным зарплатам и по людям с низкими доходами. Затем есть более структурные причины. Одной из них является низкие темпы роста. Италия - одна из крупнейших европейских стран, экономика которой не растет уже довольно долгое время. Другая причина - низкие зарплаты Джованни Фарезе декан Высшей школы экономики, Università Europea di Roma

Семьи, испытывающие трудности, винят в этом итальянское правительство и недавнее сокращение социальных выплат. И если посмотреть на другие европейские страны, то ситуация не становится лучше.

По данным Евростата, бедность грозит большему числу итальянцев, чем в среднем по ЕС.