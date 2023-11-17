В Италии растёт уровень бедности

Согласно исследованию, каждый 12-ый итальянец оказался в условиях крайней нищеты в прошлом году. Причин несколько, среди них инфляция, низкие темпы роста и сокращение соцпомощи
С виду это обычный супермаркет. Но на самом деле — один из немногих магазинов в Риме, где нуждающиеся могут получать продукты бесплатно.
По данным национального института статистики, в прошлом году каждый двенадцатый итальянец жил в условиях крайней нищеты.
И эти цифры постоянно растут - все больше людей не могут позволить себе купить предметы первой необходимости, такие как еда или одежда.
Виттория — одна из них. Ее пенсия составляет несколько сотен евро и раз в месяц приходит сюда за дополнительной помощью.
Маргерита работает в благотворительной организации "Нонна Рома", которая курирует этот проект. Они также доставляют продуктовые наборы тысячам семей.
Среди тех, кто больше всего рассчитывает на такую помощь не только пенсионеры, но и работающие семьи. Одна из основных причин — резкий рост стоимости жизни.
Семьи, испытывающие трудности, винят в этом итальянское правительство и недавнее сокращение социальных выплат. И если посмотреть на другие европейские страны, то ситуация не становится лучше.
По данным Евростата, бедность грозит большему числу итальянцев, чем в среднем по ЕС.