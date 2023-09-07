После двух лет отсутствия Великобритания возвращается в число участников программ научных исследований и инноваций ЕС "Горизонт" с бюджетом 95,5 млрд. евро.

Сделка означает, что британские учёные снова смогут получать финансирование от ЕС и более тесно сотрудничать со своими европейскими коллегами. Также это показатель того, что дипломатические отношения между Брюсселем и Лондоном, которые трещали по швам все последние годы из-за "брексита", получили новый толчок.

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"ЕС и Великобритания - ключевые стратегические партнёры и союзники. Сегодняшнее соглашение - тому подтверждение. Мы и впредь будем находиться в авангарде мировой науки и исследований", - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Британский премьер-министр Риши Сунак, в свою очередь, заявил, что соглашение заключено на "индивидуальных условиях", которые включают "более выгодное в плане финансов сотрудничество".

Так, ежегодный взнос Британии будет составлять 2,6 млрд. евро. Это плата за участие в программах "Горизонт Европа" (Horizon Europe) и "Коперник" (Copernicus).

Сунак отметил, что его правительство не станет присоединяться к программе Евратома по ядерной энергетике.

Изначально, ещё в ходе переговоров по выходу Соединённого Королевства из блока, Лондон изъявлял желание продолжать взаимодействие с Брюсселем по линии научных исследований. Но препоном к этому служили серьёзные разногласия сторон по поводу Северной Ирландии.

Переговоры возобновились в феврале после того, как обе стороны достигли договорённостей по "Североирландскому протоколу", получившие название "Виндзорские рамки".

Ранее Великобритания была одним из главных получателей грантов ЕС по программе "Горизонт", по которой реализуются ключевые исследования в области науки и техники.

Британские университеты неоднократно предупреждали, что невозможность обеспечить доступ к фондам ЕС после "брексита" может серьёзно подорвать лидерские позиции страны в научной сфере и привести к утечке мозгов.

Кабинету министров было поручено разработать альтернативный план, известный как Pioneer, на случай, если соглашение с ЕС по Horizon не будет достигнуто.

Ранее на этой неделе новый руководитель департамента ЕС по научным исследованиям Илиана Иванова подчеркнула важность создания "более прочных связей со странами-единомышленниками" путём "подключения к программам Союза". Кроме того, она высказала предположение, что участие Великобритании в программе привлечёт дополнительные инвестиции.

Также Брюссель в настоящее время ведёт переговоры со Швейцарией о возможном присоединении страны к программе "Горизонт".