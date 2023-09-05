За работу: список дел Евросоюза на период до выборов 2024 года

После месячного летнего перерыва учреждения власти Евросоюза возвращается к работе. Их руководителей и сотрудников ждут в этот раз особенно длинные списки незаконченных и предстоящих дел.

В Брюссель возвращаются загорелые и посвежевшие еврократы, покинувшие бельгийскую столицу на время летних каникул. Эта первая неделя сентября кажется особенно важной для разработки планов, календарей и расписаний в связи с приближением очередных выборов в Европейский парламент. Процесс голосования намечен на 6-9 июня 2024 года. Сейчас институты готовятся к последнему рывку, чтобы завершить выполнение основных нерешенных задач перед тем, как перейти к полномасштабной предвыборной кампании.

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Euronews приводит список дел ЕС.

Обещания, данные Киеву

Последствия войны России против Украины, от энергетического кризиса до увеличения расходов на оборону, привели к глубокому переосмыслению большинства элементов политики ЕС, причем были выдвинуты радикальные предложения, которые еще несколько лет назад невозможно было себе представить.

Однако не на все вопросы удалось найти ответы.

В июне прошлого года члены ЕС сделали смелый шаг, предоставив Украине желанный статус кандидата на вступление в свои ряды. Этот момент был воспринят как геополитическая победа истерзанной войной страны и решительный отпор империализму Кремля. Но теперь Киев хочет, чтобы Брюссель подкрепил свои добрые намерения конкретными планами и действиями.

В октябре Европейская комиссия опубликует доклад о расширении ЕС, в котором впервые будет дана подробная и детальная оценка прогресса Украины на пути к членству. На основе полученных результатов главы государств и правительств должны единогласно принять решение об открытии официальных переговоров с Киевом о вступлении в ЕС или о выдвижении дополнительных условий.

Президент Владимир Зеленский и окружающие его украинские политики настаивают на том, что переговоры должны начаться до конца года. Любые колебания в Брюсселе будут встречены в Киеве с негодованием.

Следите за Европейским советом, который состоится 14-15 декабря.

Также в списке дел - новый план по оказанию Украине долгосрочной военной поддержки на на сумму 20 млрд евро и решение вопроса о беспошлинном импорте украинского зерна, который вызывает огромные споры в Восточной Европе.

Кремлю предъявлен крупный счет

Призыв "заставим Россию платить" стал почти официальным лозунгом ЕС. Под ним подразумевается использование принадлежащих России активов, как частных, так и государственных, для оплаты восстановления Украины, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется не менее чем в 411 млрд долларов (380 млрд евро).

Основное внимание уделяется средствам российского Центрального банка на сумму 200 млрд евро, которые были заморожены в результате финансовых санкций.

Поскольку по международному праву эти деньги не могут быть конфискованы, Брюссель первоначально выдвинул план реинвестирования резервов ЦБ РФ и направления ежегодных процентов на восстановление Украины. Позже этот проект перерос в некий налог на неожиданно высокую прибыль, получаемую хранителями активов. Еврокомиссия обещала представить этот налог до летних каникул, но так и не представила.

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Задержка не была неожиданной: Европейский центральный банк, финансовые эксперты и правоведы высказывали серьезные опасения по поводу этой беспрецедентной инициативы, предупреждая, что односторонние действия могут спровоцировать финансовую нестабильность и подорвать доверие к евро.

Учитывая критику, Еврокомиссия заявила, что будет придерживаться плана, но действовать "осторожно". После столь крупных ожиданий трудно представить, что Брюссель развернётся на 180 градусов, поэтому в ближайшие месяцы, возможно, до декабря, следует ожидать появления полноценного предложения, пусть даже и максимально смягчённого.

Еще одна нерешенная задача: раз и навсегда запретить импорт российских алмазов.

Кольцо с бриллиантом на женской руке Jean-Christophe Bott/AP

Деньги заставляют ЕС крутиться

Все, в том числе учреждения ЕС, хотят денег. Но откуда их взять?

Этот животрепещущий вопрос будет определять политические дебаты в период до выборов. Еврокомиссия предложила пополнить семилетний бюджет блока на 66 млрд евро для решения новых задач, включая 17 млрд на гранты для Украины, 15 млрд на управление миграцией, 10 млрд на финансирование стратегических технологий и 18,9 млрд евро на погашение задолженности, возникшей у фонда восстановления после пандемии COVID-19.

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Создание финансового Механизма для Украины (Ukraine Facility) получило широкую поддержку среди стран-членов, на которые приходятся основные поступления в бюджет ЕС. Однако идея о выделении почти 50 млрд евро на дополнительные расходы вызвала сдержанный отклик у правительств, чья государственная казна находится в тяжелом состоянии после нескольких кризисов.

Обостряет ситуацию тот факт, что переговоры по бюджету будут проходить параллельно с другой важной дискуссией: реформой фискальных правил ЕС, которые были приостановлены с начала пандемии и должны быть пересмотрены до их возобновления в январе 2024 года.

Находящееся на рассмотрении предложение сохраняет давно установленные ограничения в 3% дефицита по отношению к ВВП и 60% долга по отношению к ВВП, а также предусматривает большую гибкость и ответственность, чтобы помочь странам-членам привести свои финансы в порядок в соответствии с национальной спецификой.

Этот подход был положительно воспринят странами с высокой задолженностью, такими как Франция, Италия и Испания, но вызвал настороженность Германии, Нидерландов и Дании, которые хотят видеть более надежные гарантии сокращения уровня долга. Ожидается ожесточенная борьба.

Миграционное табу, наконец, снято

В течение многих лет на ситуацию с мигрантами политики в основном закрывали глаза. Последовательные попытки разработать единую и скоординированную систему действий в отношении прибывающих "чужаков" неизбежно заканчивались провалом. Страны-члены слишком расходились во мнениях на эту тему, чтобы даже о ней говорить.

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Однако в начале этого года наметился прогресс в работе над "Пактом о миграции и убежище" - давно откладывавшимися предложениями, которые охватывают и перестраивает основные направления этой политики.

Первый серьезный прорыв произошел в июне, когда министры внутренних дел ЕС достигли предварительной договоренности об "обязательной солидарности", призванной возложить на все государства-члены, независимо от численности их населения и экономического веса, ответственность за прием и перемещение лиц, ищущих убежища. Эта сделка положила начало официальным переговорам между Советом ЕС и Европарламентом, которые теперь должны согласовать детали сложного законодательства.

Если эта динамика сохранится, то к моменту, когда граждане ЕС придут на избирательные участки, в блоке вполне может появиться первая в истории коллективная система управления миграцией.

Зеленые мечты

Вскоре после того, как Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию, она представила прессе "Зеленую сделку" (Green Deal) - исключительно амбициозный и радикальный проект по переводу экономики блока на чистые технологии, уменьшению потребления энергии и достижению климатической нейтральности к 2050 году.

"Для Европы это равноценно высадке человека на Луне" , - заявила фон дер Ляйен в декабре 2019 года.

Почти четыре года спустя "Зеленая сделка" стала реальностью благодаря целому ряду законодательных предложений, которые удалось одобрить странам-членам и депутатам Европарламента: поэтапный запрет на использование двигателей внутреннего сгорания, налог на импорт загрязняющих веществ, усиление целевых показателей энергоэффективности и план на 300 млрд евро по отказу от сжигания российского ископаемого топлива.

Это привело к резкому увеличению использования возобновляемых источников: в 2022 г. ветряная и солнечная энергия произвела больше электричества, чем газ, что произошло впервые в истории блока. В то же время энергетический кризис усилил экономию как в домохозяйствах, так и в промышленности, что привело к снижению спроса.

Тем временем в ЕС растет противодействие экологическим мерам, о чем свидетельствует ожесточенная политическая борьба вокруг закона о восстановлении природы, который едва выстоял после голосования в Европарламенте.

Этот спорный закон - одна из последних частей программы "Зеленая сделка" , наряду с пересмотром Директивы по возобновляемым источникам энергии (RED), реформой рынка электроэнергии и промышленной стратегией, направленной на стимулирование отечественного производства технологий с нулевым энергопотреблением.

Во всех этих разговорах прослеживается тема атомной энергетики, в которой тон задаёт Франция.

Видеокамера для распознавания лиц искуственным интеллектом Mark Baker/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Технология у всех на устах

Страны-члены ЕС и депутаты Европарламента ведут переговоры о принятии закона об искусственном интеллекте, который призван обеспечить развитие ориентированных на человека, этически ответственных и экологически устойчивых систем ИИ по всему Евросоюзу.

Закон предусматривает создание пирамидоподобной структуры, разделяющей деятельность, использующую искусственный интеллект, по степени её риска для общества и устанавливающей различные рыночные правила для предотвращения непредвиденных последствий, таких как нарушение основных прав, дискриминация, плагиат, самозванство и распространение дезинформации.

С момента представления закона об искусственном интеллекте в апреле 2021 года он подвергался интенсивному лоббированию, изучению в СМИ и политическому торгу: депутаты Европарламента подали тысячи поправок к первоначальному тексту. Внезапное появление чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, кардинально изменило ситуацию и усилило давление на участников переговоров с целью достижения соглашения до конца года.

Одним из спорных моментов остается внедрение биометрической идентификации в реальном времени в общественных местах. Европарламент стремится полностью запретить эту практику, в то время как страны-участницы хотят оставить исключения для правоохранительных органов.

Закон об ИИ будет впервые в истории комплексно ограничивать эксцессы этой постоянно развивающейся технологии.

Дополнительные задачи

На этом список дел ЕС не заканчивается: до завершения выборов 2024 года предстоит принять кипу законодательных актов.

Среди них - Закон о критическом сырье, призванный снизить зависимость от иностранных поставщиков редкоземельных металлов; Закон о свободе СМИ, защищающий журналистов от шпионских программ и политического вмешательства; создание орган по этике, призванного бороться с коррупцией в институтах ЕС; а также возобновление усилий по завершению сделки о свободной торговле между ЕС и Mercosur, которая готовилась более 20 лет.