Финансирование Украины усилит нагрузку на бюджет Евросоюза

В бюджете Евросоюзе образуются новые бреши. Дополнительных расходов потребует, в частности, создаваемый механизм финансирования Украины.

С началом нового политического сезона разворачивается битва за бюджет Евросоюза. Немалых денег потребует так называмый "Механизм для Украины" (Ukraine Facility), создаваемый по образцу американского Плана Маршалла, который помогал восстановлению Европы после Второй мировой войны. Теперь предполагается оказать финансовую поддержку Украине в размере 50 млрд евро с 2024 по 2027 г. Они пойдут на восстановление после войны с Россией и проведение Украины в соответствие с требованиями членства в ЕС.

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Европарламент уже в принципе согласился с предложениям Брюсселя о помощи Киеву и пересмотре бюджета, который вначале предстоит тщательно проанализировать.

Евродепутат-правоцентрист из Германии Михаэль Галер:

"Мы намерены оказать поддержку правительствам, которые участвуют в создании финансового Механизма для Украины и в её подготовке к вступлению в ЕС. Мы также будем поощрять частные инвестиции в эту страну и передавать наш опыт тем, кто активно способствует проведению в ней программы реформ».

На Механизм для Украины пойдёт половина из почти 100 млрд евро, которые Еврокомиссия запрашивает для пополнения текущего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Другая половина будет предназначена для пяти видов ассигнований: это - миграция, суверенный фонд промышленного развития, проценты по долгу, накопившемуся за восстановления после пандемии коронавируса, зарплата персонала и резерв на непредвиденные расходы.

Парламентский комитет по бюджету хочет, чтобы вся сумма пополнения была увеличена еще на 10 млрд евро. Для этого предлагается взимать дополнительные налоги с бизнеса, особенно транснационального и того, что разбогател за счёт энергетического кризиса. При этом евродепутаты выступают против сокращения текущих программ помощи тем, кто в ней нуждается.

Евродепутат-социалист из Португалии Маргарида Маркеш:

«Мы должны защищать политику сплоченности и субсидирование сельского хозяйства. Такое финансирование предусмотрено основополагающими договорами Евросоюза с момента его создания. Эти фундаментальные ресурсы нельзя сокращать никогда!».

Неуступчивость Европарламента усугубилась сопротивлением со стороны Совета. ЕС. Некоторые крупные страны-члены не желают вносить больший вклад в общую казну и участвовать в совместных заимствованиях на рынках капитала.

Но аналитик брюссельского института "Брейгель" Хизер Граббе считает, что Евросоюзу необходимо приспособиться к новой глобальной реальности:

«Такие 7-летние бюджетные циклы с очень долгими переговорами, чрезмерно усложнённые и основанные на протекционизме, на самом деле не работают в современном мире, где есть неотложные проблемы, и где необходимо быстрее реагировать. На данный момент бюджет ЕС довольно мал - всего лишь максимум 1% союзного ВВП. Весьма вероятно, что возникнут куда большие фискальные потребности».

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С началом европейской избирательной кампании и в условиях инфляционного кризиса пополнение бюджета станет проверкой солидарности и амбиций блока, включая его готовность к расширению.