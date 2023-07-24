Народная партия побеждает, но сформировать правительство не может

Euronews

Правая оппозиционная Народная партия побеждает с небольшим отрывом социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса. Но у консерваторов во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и их союзников из ультраправой Vox нет абсолютного большинства в 176 кресел.

Правая оппозиционная Народная партия побеждает с небольшим отрывом социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса на состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборах.

Но у консерваторов во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и их союзников из ультраправой Vox нет абсолютного большинства в нижней палате в 176 кресел. После подсчета почти 100 % голосов Народная партия получает 136 мест, что на 47 больше, чем четыре года назад. У партии Vox, единственного потенциального союзника консерваторов, - 33 места.

У социалистов, по данным на этот час, 122 места. У леворадикального объединения "Сумар" - 31. У Педро Санчеса, находящегося у власти пять лет, по мнению обозревателей, есть возможность заручиться поддержкой каталонских и баскских партий, у которых соответственно 14 и 11 мандатов.

Альберт Нуньес Фейхоо не намерен отказываться от премьерских амбиций:

Я убедительно прошу Социалистическую партию и остальные политические силы не блокировать правительство Испании. Еще раз повторю, в истории нет ни одного главы правительства, который бы управлял страной после того, как проиграл выборы Альберт Нуньес Фейхоо лидер Народной партии

Комментируя результаты воскресных парламентских выборов, премьер-министр Педро Санчес заявил, что правые и ультраправые "проиграли", поскольку "тех , кто хочет, чтобы Испания двигалась вперед, гораздо больше".

Спасибо, спасибо всей Испании! Мы показали миру, что мы - сильная и чистая демократия. Великая демократия... Те, кто выступали за мачизм, за регресс прав и свобод, сегодня потерпели неудачу. Блок ретроградов из Народной партии и и Vox потерпел поражение Педро Санчес действующий премьер-министр Испании

Если жизнеспособное большинство не будет сформировано, то не исключено проведение новых выборов уже в декабре. В Испании в период с 2015 по 2019 год состоялись четыре всеобщих голосования.