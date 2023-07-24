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Народная партия побеждает, но сформировать правительство не может

Альберт Нуньес Фейхоо после объявления результатов выборов, 24 июля 2023 г.
Альберт Нуньес Фейхоо после объявления результатов выборов, 24 июля 2023 г. Авторское право Associated Press
 Euronews

Правая оппозиционная Народная партия побеждает с небольшим отрывом социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса. Но у консерваторов во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и их союзников из ультраправой Vox нет абсолютного большинства в 176 кресел.

Правая оппозиционная Народная партия побеждает с небольшим отрывом социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса на состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборах.

Но у консерваторов во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и их союзников из ультраправой Vox нет абсолютного большинства в нижней палате в 176 кресел. После подсчета почти 100 % голосов Народная партия получает 136 мест, что на 47 больше, чем четыре года назад. У партии Vox, единственного потенциального союзника консерваторов, - 33 места. 

У социалистов, по данным на этот час, 122 места. У леворадикального объединения "Сумар" - 31. У Педро Санчеса, находящегося у власти пять лет, по мнению обозревателей, есть возможность заручиться поддержкой каталонских и баскских партий, у которых соответственно 14 и 11 мандатов.

Альберт Нуньес Фейхоо не намерен отказываться от премьерских амбиций:

Я убедительно прошу Социалистическую партию и остальные политические силы не блокировать правительство Испании. Еще раз повторю, в истории нет ни одного главы правительства, который бы управлял страной после того, как проиграл выборы
Альберт Нуньес Фейхоо
лидер Народной партии

Комментируя результаты воскресных парламентских выборов, премьер-министр Педро Санчес заявил, что правые и ультраправые "проиграли", поскольку "тех , кто хочет, чтобы Испания двигалась вперед, гораздо больше".

Спасибо, спасибо всей Испании! Мы показали миру, что мы - сильная и чистая демократия. Великая демократия... Те, кто выступали за мачизм, за регресс прав и свобод, сегодня потерпели неудачу. Блок ретроградов из Народной партии и и Vox потерпел поражение
Педро Санчес
действующий премьер-министр Испании

Если жизнеспособное большинство не будет сформировано, то не исключено проведение новых выборов уже в декабре. В Испании в период с 2015 по 2019 год состоялись четыре всеобщих голосования.

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