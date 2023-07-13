Европарламент одобрил наращивание производства боеприпасов

Евродепутаты проголосовали в Страсбурге за выделение из союзного бюджета полумиллиарда евро на новые ракеты, пушки и снаряды. Часть этого оружия предназначена Украине для противодействия российской армии

Европейский парламент одобрил соглашение стран Евросоюза по наращиванию производства боеприпасов для Украины и пополнения собственных арсеналов. Депутаты проголосовали в Страсбурге за выделение 500 млн евро из союзного бюджета на такое оружие, как ракеты класса «земля-земля», артиллерия и снаряды к ней. Акт о поддержке производства боеприпасов, известный по аббревиатуре ASAP (Act in Support of Ammunition Production), был предложен Еврокомиссией в мае и проведён через законодательный процесс в ускоренном порядке. Его поддержали все парламентские фракции с целью помочь Украине в противодействии российскому вторжению.

Итальянской евродепутат-социалист Брандо Бенифей:

"Мы не должны воздерживаться от укрепления обороноспособности, подобного тому, которое предусмотрено этим соглашением. Оно направлено на то, чтобы у Украины не закончились боеприпасы, необходимые для защиты от агрессии".

Вилле Ниинистё, "зелёный" евродепутат от Финляндии:

"В соглашение вставлен специальный абзац, уточняющий, что дополнительные ресурсы, которые появятся от увеличения производства боеприпасов, предназначены для Украины. При этом оно гарантирует, что наши собственные запасы оружия не истощатся из-за поддержки Украины".

Евросоюз впервые напрямую финансирует производство и закупки боевого оружия, которые до сих находились в национальной компетенции. Это не устраивает некоторых депутатов, в основном с левого политического фланга.

Бельгийский левый евродепутат Марк Ботенга:

"Это означает, что мы сейчас оказываемся в ситуации, при которой Европейский союз финансирует не только оборонные исследования и разработки, а также закупки вооружений, но и непосредственное их производство. ЕС будет платить за это компаниями, которые уже получают чрезмерные доходы. Война стала для ВПК золотой жилой. Оборонные предприятия и так получают сверхприбыли, а мы собираемся по сути дела субсидировать их производство. Это большая ошибка. Вместо этого деньги нужно направить государственным службам, больницам, школам. Европе самой нужны эти деньги".

Дополнительные деньги для военно-промышленного комплексабудут поступать из двух оборонных фондов Евросоюза. Но страны-члены также смогут изыскать для этого средства и производить собственные закупки за счёт изменения своих планов восстановления после пандемии. Ожидается, что соглашение в окончательной форме будет утверждено на высшем уровне государств ЕС после летних отпусков.