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Украина защищает "безопасность восточного фланга Европы", пора предоставить Киеву всё необходимое оружие, заявил накануне президент Владимир Зеленский.

Украина защищает Европу от России, пора предоставить Киеву всё необходимое оружие, заявил накануне Владимир Зеленский.

В очередном видеообращении президент Украины пояснил, что "безопасность восточного фланга Европы зависит от нашей обороны", поэтому, по его словам, "сейчас самое время предоставить всё оружие". Киеву в первую очередь нужны истребители F-16 и армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) - баллистические ракеты класса земля-земля, производимые американской компанией Lockheed Martin, отмечают аналитики.

Когда мы просим дать нам истребители F-16 или ATACMS, мы укрепляем нашу общую оборону. Реальную оборону. Это именно то, что необходимо. Сейчас самое время предоставить всё оружие, необходимое для обороны Владимир Зеленский президент Украины

Между тем ВСУ добились некоторых успехов на южной линии фронта, отмечают обозреватели. Украинские части провели атаки на нескольких участках в Запорожской области. Замминистра обороны Ханна Маляр охарактеризовала бои как "ожесточённые".

Российская армия направляет усилия на то, чтобы помешать продвижению украинских войск, нанося авиаудары в районе запорожских населённых пунктов Новоданиловка, Орехов и Работино, а также ведя артиллерийский обстрел 40 населенных пунктов, согласно последнему отчету Генерального штаба ВСУ.

В интервью британской газете The Guardian командующий сухопутными силами Украины Александр Сырский признал, что "ситуация сложная" и пока "войска ищут слабые места в обороне противника, которую очень трудно "пробить". Но по его словам, главные силы пока не участвуют в продолжающемся контрнаступлении.