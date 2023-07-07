Председатель Совета ЕС Испания пригласила Еврокомиссию "на ужин"

Программа "О положении Союза": "Европу нельзя представить без Украины". Мантра открытых дверей на саммите НАТО. Проверенные руки Столтенберга. Наступление на ЛГБТ из США в ЕС?

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Для Европейского Союза эта была первая неделя под руководством Испании. Эта страна приняла от Швеции пост председателя в Совете ЕС. В последний раз такое произошло в 2010 году, когда премьер-министром был Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Председатель Евросовета не имеет формальной власти, но он устанавливает повестку дня, проводит дебаты, обеспечивает бесперебойный процесс управления.

Это похоже на то, как кто-то устраивает званый ужин, следя за тем, чтобы между гостями царила гармония - они могут выражать разногласия во время еды, но уходят в хороших отношениях друг с другом и с общей целью.

В качестве своего рода подготовки к такому ужину, на этой неделе Еврокомиссия посетила Испанию, чтобы рассмотреть планы её правительства на шестимесячное председательство в Совете ЕС и собрать все ингредиенты для легкоусвояемой еды.

"Европу нельзя представить без Украины"

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о подготовке к будущему:

_«Давайте взглянем на четыре года вперед и попробуем представить, как будет выглядеть Европа. Можем ли мы вообразить, что ЕС будет без Украины, без Молдавии, без Западных Балкан, и что эти части Европы находятся под влиянием России или Китая? Невозможно. Итак,_ясно, куда двигаться. Теперь нам надо начинать думать, как».

Фон дер Ляйен ссылается на возможное членство в ЕС Украины, Молдавии и Западных Балкан как на уже решённое дело. То есть, мягко говоря, достаточно оптимистично.

Но Сербия и Косово, похоже, в эти дни делают всё, чтобы не продвинуть свое дело в Брюсселе. Молдавская экономика, кажется, находится на расстоянии световых лет от конкуренции на едином рынке, а Украина остаётся... Украиной.

ЕС подтвердил ей свою поддержку, придавая украинским надеждам жизни.

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Во время нашего председательства мы продолжим защищать Украину во всех сферах, включая политическую, финансовую, военную и гуманитарную сферы. Мы будем и дальше сопровождать Украину на её пути к вступлению в Союз, предпринимая шаги, о которых Еврокомиссия объявит в своём осеннем докладе."

Но сейчас для Украины важнее саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Вильнюсе. Эта встреча созывается, когда война в Украине входит в критическую фазу на фоне контрнаступления Киева и растущей нестабильности в Москве.

На последнем саммите, в Мадриде, североатлантический альянс назвал Москву прямой угрозой и изложил новую стратегию передовой обороны для сдерживания российской агрессии. В Вильнюсе этот процесс должен укрепиться и развиваться дальше.

Ко мне присоединяется Иан Лессер, вице-президент Германского фонда Маршалла США, эксперт по внешней политике и политике безопасности.

Мантра открытых дверей НАТО

Гробе: Ни один саммит НАТО в последнее время не обходился без разговоров о членстве Украины. Будет ли такое и в этот раз?

Лессер: Думаю, союзники сделают всё политически возможное, чтобы обнадёжить Украину по этому поводу. Но я был бы очень удивлен, если бы они вышли далеко за рамки стандартной мантры "открытых дверей", мол, мы ожидаем, что в какой-то момент Украина станет членом и т.д. и т.п. Для ускорения этого процесса многое ещё предстоит сделать. Думаю, союзники сделают всё возможное, чтобы на саммите громко прозвучало именно это послание.

Гробе: Но, пожалуй, самый большой вопрос на саммите НАТО - это членство Швеции, которое Турция блокирует до сих пор. Как вы думаете, что произойдет, и почему так сложно поставить Турцию в один ряд с другими союзниками?

Лессер: Очевидно, есть ряд вопросов, которые очень волнуют турок. На них удалось найти ответы в случае с Финляндией, но пока не удаётся в случае со Швецией. Есть ещё некоторые вещи, которыми недовольны обе стороны. Но мой прогноз, а я собираюсь быть слегка оптимистичным, состоит в том, что недавно переизбранный президент Эрдоган приедет на саммит и на этой большой сцене сделает положительное заявление о шведской заявке. Будет ли у него такая возможность на самом саммите - вопрос открытый. Но если нет, то это может произойти вскоре после этого. Так что я довольно оптимистичен в этом вопросе.

Проверенные руки Столтенберга

Гробе: Предположим, Швеция когда-нибудь вступит в НАТО – это будет означать, что все Балтийское море станет чем-то вроде натовского озера, ведь чуть раньше к альянсу присоединилась Финляндия. Как это повлияет на будущую стратегию НАТО?

Лессер: Для альянса очень важно иметь стратегическую глубину на таком критическом театре, как Балтика, особенно на фоне войны в Европе. Это чрезвычайно важно. Присоединение Финляндии, возможно, является самым большим вкладом в оборону этого сектора. А членство Швеции внесло бы в это ещё один очень большой вклад.

Гробе: И, наконец, союзники продлили мандат генсека Йенса Столтенберга – что вы об этом думаете?

Лессер: Это не было неожиданным. Было несколько возможных альтернативных кандидатов. Некоторые из этих имён наверняка будут на столе снова через год. Может быть, вместе с другими. Но я думаю на фоне войны в Европе, на руле НАТО должна быть пара твердых и проверенных рук. По-моему, среди союзников по этому поводу есть согласие. Североатлантический альянс - это организация консенсуса. И достижение консенсуса может быть самым политически сложным вопросом. Кто будет руководителем НАТО - это вопрос для непростой дискуссии.

Наступление на ЛГБТ в США, а затем и в ЕС

Вернемся ненадолго к Испании и европейской политике.

Неясно, сможет ли Педро Санчес отбыть весь срок на посту председателя Совета ЕС. Через пару недель в стране состоятся выборы, и социалисты Санчеса могут проиграть консервативной коалиции.

Об этой возможности думали тысячи участников парада Pride 2023 на этой неделе в Мадриде. Многие из них с опаской смотрят на мощное наступление консерваторов на права ЛГБТ-сообщества в Соединённых Штатах, которое рискует распространиться на Европу.

"Жуткое возрождение ультраправых и фашизма", - сказал один из них.

Вот почему парад Pride также рассматривался как политическое заявление о единстве и силе, а не только о многоцветом веселье. В конце концов, геи тоже голосуют".