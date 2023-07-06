Генеральный секретарь НАТО сказал, что соглашение о ратификации шведского членства находится "в пределах досягаемости". Йенс Столтенберг встретится с лидерами Швеции и Турции накануне саммита в Вильнюсе

Политическое соглашение о ратификации вступления Швеции в НАТО находится "в пределах досягаемости". Об этом заявил генеральный секретарь альянса после встречи с представителями Швеции, Турции и Финляндии в брюссельской штаб-квартире. Йенс Столтенберг сообщил, что в целях достижения этого соглашения он назначил на начало следующей недели переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном:

«Что возможно, и над чем мы все работаем, так это достичь положительного решения на саммите, где Турция ясно выразит свою готовность к ратификации. Но до этого нам ещё предстоит кое-что сделать. После сегодняшней встречи мы будем работать в выходные, а затем я встречусь с премьер-министром и президентом в понедельник».

Швеция подала заявку на членство в НАТО вместе с Финляндией вскоре после того, как российские войска вторглись в Украину. Финляндия присоединилась к альянсу в начале этого года. Но заявку Швеции блокировала Турция за то, что Стокгольм, по утверждению Анкары, укрывает боевиков из Рабочей партии Курдистана. В четверг шведский суд признал члена РПК виновным в финансировании террористической деятельности, использовав при этом новые законы о борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём выразил уверенность, что она выполнила все требования Турции:

"Не хочу вдаваться в подробности, так как встреча всё-таки была закрытой, и мы не хотим вмешиваться в текущие обсуждения. Но я ещё раз хотел бы повторить, что с нашей точки зрения, мы выполнили все наши обязательства. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на своей пресс-конференции. Сейчас мы работаем над тем, чтобы встреча состоялась в начале саммита в Вильнюсе на следующей неделе".

После того, как соглашение будет достигнуто, членство Швеции в НАТО всё ещё должен официально ратифицировать турецкий парламент. Отказалась-было одобрить заявку Стокгольма и Венгрия, но Будапешт заявил, что не будет препятствовать вступлению Швеции в североатлантический альянс.