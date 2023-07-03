Мадрид обещает Украине необходимую поддержку

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"Евросоюз не пожалеет усилий, чтобы и дальше поддерживать Украину", - Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Киеву обеспечить всю необходимую поддержку во время председательства Испании в Совете Европейского Союза. Об этом Санчес заявил на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем. Переговоры прошли после визита главы испанского правительства в Украину.

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "Европейский Союз не пожалеет усилий, чтобы и дальше поддерживать Украину. Именно поэтому я приехал в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС. Я прибыл в столицу Украины, чтобы продемонстрировать нашу символическую поддержку, а также конкретные меры помощи украинскому народу".

Шарль Мишель, председатель Евросовета:"Украина находится на передовой в битве за наши европейские принципы и ценности, и наш долг — поддерживать народ Украины настолько, насколько мы можем, и столько, сколько потребуется".

Обязанности государства председателя Совета ЕС Испания будет выполнять в течение полугода.

"Мы принимаем на себя председательство Испании в Совете ЕС с благодарностью и смирением, но также и с большой решимостью. Мы будем работать над тем, чтобы это председательство стало этапом большого прогресса для Европы и ее граждан, успеха для всего ЕС", - сказал Педро Санчес.

Особое внимание, как заявили в Мадриде, помимо Украины, будет уделяться вопросам миграции, социальной и экономической справедливости, и экологического перехода. Глава правительства Педро Санчес сообщил, что намеченные на 23 июля досрочные выборы, не помешают стране председательствовать в Совете ЕС.