Евросоюз поставит Украине боеприпасов на 2 млрд евро

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе утвердили план поставки Киеву в экстренном порядке боеприпасов на 2 млрд евро. Предполагается, что вначале страны-члены ЕС передадут Украине ракет, снарядов и патронов на сумму 1 млрд евро из своих арсеналов, а когда национальные запасы истощатся, совместно закупят для Украины эти средства ведения войны против России ещё на 1 млрд евро.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии:

«Сегодня хороший день. Мы достигли политической договоренности об отправке в Украину 1 млн снарядов калибра 155 мм. Есть еще много деталей, которые нужно решить… Если есть воля, то есть и выход".

Именно такие снаряды стандарта НАТО больше всего просил у европейских партнёров офис президента Владимира Зеленского. 10 февраля заместитель главы офиса Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов из-за интенсивности боев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулаба написал в Твиттере: "Больше артиллерийских снарядов как можно скорее. Это была главная тема сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам. Я ожидаю быстрого принятия важных решений, которые укрепят возможности Украины на поле боя".

Российские войска ежедневно выпускают около 20 тыс снарядов, в то время как украинская армия - в четыре-пять раз меньше.

"Наша цель – предоставить боеприпасы Украине быстро, как можно больше и по наименьшей цене", - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.