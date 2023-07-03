С визита в Мадрид Еврокомиссии началось председательство в Совете ЕС Испании. Глава её правительства призвал искать союзников в Латинской Америке

В сильную жару Мадрид посетила глава Европейской комиссии с коллегией комиссаров. Так началось председательство Испании в Совете ЕС. В первую очередь она должна заняться проблемой иммиграции, которая осложнилась после того, как на прошлой неделе Венгрия и Польша проголосовали против распределения тех, кто прибывает на европейские берега по всему Союзу. Застопорилась реформа системы предоставления убежища.

Урсула фон дер Ляйен надеется, что при посредничестве Мадрида с Будапештом и Варшавой будет достигнут компромисс, который позволит единогласно принять это ключевое для Евросоюза законодательство:

«Важные части Пакта о миграции и убежище были одобрены квалифицированным большинством голосов, как того требует Основополагающий договор. Я уверена, что этот законодательный путь мы сможем успешно завершить."

Председатель Испания считает своим приоритетом подъём экономики и достижение стратегической автономии ЕС. А это означает снижение его зависимости от экспорта энергии, сырья и технологических компонентов, особенно от таких поставщиков, как Россия и Китай. Поэтому испанский премьер стремится укрепить связи с Латинской Америкой. Одной из своих задач Педро Санчес назвал создание зоны свободной торговли с блоком МЕРКОСУР:

«И я считаю, что Европе понадобится в этом процессе гораздо больше союзников, чем у неё уже есть. Мы в Испании убеждены, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна могут стать такими союзниками».

Испания также выразила готовность координировать усилия по поддержке Украины, борьбе с изменением климата, укрепилению единства Евросоюза и достижению социальной справедливости. Однако на национальных выборах в конце июля испанские социалисты могут лишиться власти и передать её Народной партии, в результате чего внутриполитический курс страны сдвинется вправо.

Корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт из Мадрида:

"Независимо от того, каким будет цвет правительства, планы Испании на шесть месяцев её председательства вряд ли кардинально изменятся. Со времени заключения Лиссабонского договора председательство в ЕС даёт всё меньше реальных полномочий, и основная роль занимающей его страны сводится к тому, чтобы выступать в качестве арбитра на встречах министров. Задачи Мадрида усложняются тем, что в июне 2024 года состоятся выборы в Европарламент. Испании придётся завершать некоторые дела, которые ей оставила Швецией. Но о том, как всё это будет происходить, мы не узнаем до конца июля".