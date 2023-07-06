От Испании ждут эффективного руководства Советом Евросоюза

Еврокомиссия выразила надежду на эффективное председательство в Совете ЕС Испании. Между тем за эти полгода в стране может смениться правительство

Испания заняла на 6 месяцев по ротации пост страны-председателя Совета Евросоюза. Другие члены и учреждения ЕС ждут от неё в этом качество уверенного руководства и собственной стабильности. Но через две с небольшим недели в стране пройдут досрочные парламентские выборы, и социалисты могут потерять власть. Новое правительство готовы сформировать консерваторы из Народной партии и даже привлечь в него ультраправую партию Vox.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Какими бы ни были результаты выборов, я верю, что испанское правительство и институты смогут обеспечить эффективное председательство. Я полностью уверена в том, что Испания проявит глубокий европейский дух».

Однако взаимодействие Мадрида с Брюсселем в ближайшее время может быть ослаблено такими факторами, как сезон летних отпусков, а также формирование нового правительства, которое может занять месяцы и даже привести к новым выборам. На Испанию ложится ответственность за подготовку выборов в Европарламент в июне 2024 года. Ей нужно будет проводить различные министерские встречи, координировать работу над выполнением новых инициатив и многочисленных задач, доставшихся ей в наследство от Швеции, а также готовить в свои преемники Бельгию. Между тем, в случае прихода к власти испанских правых, они должны будут создать свою команду по управлению европейскими делами, заменив социалистов.

Однако политолог Королевского института Элькано Ракель Гарсия ожидает, что ключевые принципы и программа председательства Испании в Евросовете будут оставлены неизменными:

_"Страны Евросоюза обладают разными характеристиками, которые придают их председательствам свои особенности. В последние годы Совету ЕС приходилось отвечать на такие неожиданные вызовы, как пандемия или, например, российское вторжение в Украину, которое на первый взгляд не выглядит приоритетной проблемой для Испании. Мадрид рвётся вести за собой другие столицы. В этом смысле будет важно, захочет ли человек, который займёт пост председателя правительства после выборов 23 июля, сохранить это стремление к лидерству". _

Испания станет не первой страной, проводящей выборы в разгар своего председательства в Евросовете. Это делала Франция, когда пост президента республики сохранил за собой Эммануэль Макрон.