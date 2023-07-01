Испания поддержит Украину: премьер-министр Педро Санчес посетил Киев

В ходе своего визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Украины продолжится, пока в Европе не восстановится мир.

Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев в первый день начала председательства его страны в Совете ЕС. По словам Санчеса, поддержка Украины продолжится пока в Европе не восстановится мир.

Педро Санчес выступил на заседании Верховной Рады, а также анонсировал, что Испания предоставит Украине 55 млн евро для поддержки школ и малого бизнеса.

"Мы с вами и будем поддерживать вас столько, сколько будет необходимо. Мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить. Мы будем с вами в вашем стремлении быть свободным суверенным государством, определяющим свое будущее как член европейской семьи", – заявил испанский премьер.

Это уже третья поездка Санчеса в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В своей речи в Верховной Раде Санчес подчеркнул:

"Это агрессивная война, в которой есть агрессор и жертва. К ним нельзя относиться одинаково, и игнорирование правил никоим образом не должно поощряться. Вот почему мы поддерживаем мирную формулу президента Зеленского, которая соблюдает международное право и Устав ООН".

Глава испанского правительства затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В совместной декларации по итогам визита отмечается, что приоритетом председательства Испании в Совете ЕС станет подготовка процесса вступления Украины в ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Владимир Зеленский заявил:

"О ситуации на поле боя и готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах до 24 февраля.

Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантами.

И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах, согласно международному праву".