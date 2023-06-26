Жозеп Боррель: Путина кусает порождённое им чудовище "Вагнер"

Совет ЕС по иностранным делам обсуждает попытку вооружённого мятежа, которую устроили наёмники из ЧВК "Вагнер", но признаёт это внутренним делом России

Министры иностранных дел Евросоюза обсуждают в понедельник последствия того, что некоторых из них называют попыткой военного переворота в России. Ошеломляющие события, произошедшие там в выходные, ворвались в повестку дня встречи в Люксембурге, которую предполагалось посвятить военной помощи Украине, напряженности между Косовым и Сербией, санкциям против Ирана и отношениям с Латинской Америкой.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что вторжение в Украину, а теперь и мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, представляют наибольшую угрозу для президента России за всё время его пребывания у власти:

«Путин породил чудовище под названием "Вагнер", которое сейчас его кусает. Это чудовище действует против своего создателя, - сказал Жозеп Боррель. - Политическая система России демонстрирует свою хрупкость, а военная мощь даёт слабину. Это создаёт важные последствие для войны в Украине».

Боррель не уточнил, какими могут быть эти последствия, и уклонился от спекуляций о местонахождении Пригожина.

«Конечно, нет ничего хорошего в том, что такая ядерная держава, как Россия, вступает в фазу политической нестабильности», - добавил Боррель.

Глава МИД Германии была осторожной в своих оценках, описав недолгое восстание на юго-западе России как «внутреннюю борьбу за власть», в которую ЕС не собирается вмешиваться.

«Этой жестокой агрессивной войной Россия разрушает... Путин разрушает свою собственную страну», - сказал Анналена Бербок.

Её французская коллега заявила, что международное сообщество ещё не увидело «полных последствий» вооружённого мятежа:

«Тем не менее, эти события вызывают много вопросов, возможно, больше вопросов, чем ответов, - сказал Катрин Колонна. - На данный момент ясно, что вырвалось наружу внутреннее напряжение, и выявились недостатки системы».

Проблемы России решать россиянам

Тем временем литовский министр иностранных дел призвал западных союзников укрепить восточный фланг Европы в ответ на растущую «непредсказуемость» внутри России.

«Мы видим, как быстро всё может происходить», - сказал Габриэлюс Ландсбергис. - За полдня военный отряд приблизился к Москве на 200 километров. Представьте, как быстро он может пройти через Беларусь и оказаться на границе с Литвой».

Ландсбергис поднял вопрос о сделке, заключенной, как сообщается, при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко, которая якобы заставила Пригожина внезапно отменить мятеж и повернуть назад свои войска. По словам литовского министра, Лукашенко вступил в драку для защиты собственных политических интересов:

"Лукашенко настолько зависит от Кремля, что если Кремль перестанет его поддерживать, это означает для него завершение политической карьеры".

"Нам не нужно думать о смене режима в России, и нам не нужно это планировать, - сказал в заключение Ландсбергис. - Россияне вполне способны сделать это самостоятельно, они сами решат российские проблемы".