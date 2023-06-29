Саммит ЕС: "Вагнер", Украина, миграция, экономика и Китай

На встрече в верхах Евросоюза в Брюсселе обсуждаются: ЧВК "Вагнер", помощь Украине, миграция, экономика и Китай

Приехавшие в Брюссель главы государств и правительств Евросоюза обсуждают прежде всего военный мятеж в России в минувшие выходные. Канцлер Германии Олаф Шольц, сказал, что попытка пойти маршем на Москву, которую предприняла частная военная компаний "Вагнера", - это событие сугубо внутреннее, но тревожное для ЕС и всего мира:

"Это также угрожает стабильности России, как мы видели. Мы следили за этим и обсуждали друг с другом результаты. Но всегда было ясно, что мы можем только наблюдать за этим. То что происходит в России, не имеет никакого отношения к другим странам".

Лидеры ЕС обещают оказать дальнейшую поддержку Украине в её противостоянии со вторгшейся российской армией, что может включать в себя предоставление дальнейшей военной помощи. На прошлой неделе Брюссель уже согласился пополнить на 3,5 миллиарда евро так называемый Европейский фонд мира, который финансирует закупки оружия для Киева. Но в долгосрочной перспективе этого может быть недостаточно, поэтому Европейская комиссия изучает возможность использовать замороженные российские активы для послевоенного восстановления Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"В путинской системе обнаружились глубокие трещины. Мятеж, который мы видели, создаст также потрясения, которые мы ещё увидим. Поэтому нужно удвоить усилия в поддержку Украины, будь то её военный потенциал или финансовая поддержка. Здесь очень важно быть последовательными».

Ещё одной ключевой темой саммита является миграция: после кораблекрушения у берегов Греции, унесшего сотни жизней, группа стран ЕС настаивает на том, чтобы в Евросоюз могли въезжать только те, кто имеет право на международную защиту. Председательствующая в Евросовете Швеция предлагает рассматривать заявления на убежище ещё за внешними рубежами Союза.

Премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон:

"Не может продолжаться ситуацию, когда люди без разрешения запросто путешествуют по Европе и её странам и живут в неприемлемых условиях. Это одной из широко распространённых мнений в Европе. Мы просто должны что-то с этим делать."

В повеcтке дня двухдневной встречи в верхах также состояние экономики и отношения с Китаем.