"Ахмат" подписал контракт с МО РФ, на очереди ЧВК "Вагнер"?

Министерство обороны России сообщило о подписании первого контракта с чеченским отрядом спецназа "Ахмат" и рассчитывает, что этому примеру последует ЧВК "Вагнер".

До 1 июля все российские негосударственные военные формирования, включая ЧВК "Вагнер", должны заключить контракт с Министерством обороны РФ.

Соответствующий приказ был подписан 10 июня министром обороны Сергеем Шойгу.

Согласно документу, это делается "для повышения эффективности применения добровольческих отрядов в составе Объединенной группировки войск", однако эксперты видят в этом и попытку взять под контроль ЧВК "Вагнер", основатель которой Евгений Пригожин заявил, что его компания не будет ничего подписывать с Минобороны.

Чтобы показать, что другие формирования подчиняются приказу Шойгу, министерство в понедельник сообщило о заключении соглашения с чеченским отрядом "Ахмат".

"Мы будем служить России и побеждать", - заявил после подписания документов депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

По словам же Пригожина, ЧВК "Вагнер" и так органично встроена в общую систему, "согласует свои действия с генералами, командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой".

"К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями", - заявил основатель "Вагнера".

Первые сообщения о конфликте Пригожина с российским министерством обороны появились в начале года. В мае ситуация обострилась: глава ЧВК жаловался на то, что им не выдают снаряды, и резко отозвался о генералах Шойгу и Герасимове.