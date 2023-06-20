Дополнительные деньги необходимы для закрытия брешей в долгосрочном финансовом плане ЕС, вызванных такими непредвиденными кризисами, как пандемия, инфляция и российская война

В связи с выделением Украине 50 млрд евро казна Евросоюза прохудилась. Его руководство просит страны-члены внести ещё десятки миллиардов, чтобы пополнить бюджет ЕС на следующие четыре года. Дополнительные деньги необходимы для закрытия брешей в долгосрочном финансовом плане, вызванных такими непредвиденными кризисами, пандемия, инфляция и российская война.

Выступая перед журналистами во вторник, еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сказал, что он принял такое решение после консультаций с правительствами:

«Мое послание премьер-министрам и министрам финансов было четким: если мы хотим быть серьёзным политическим и экономическим игроком на глобальном уровне, нам нужно больше ресурсов».

Главным внешним получателем денег является для Брюсселя Киев. Еврокомиссия хочет помочь сбалансировать бюджет раздираемой войной Украины к 2027 году, а также дать толчок усилиям по её восстановлению.

Дополнительные 15 млрд евро будут ассигнованы на политику в области миграции и соседства. Много денег получат страны за пределами ЕС за то, чтобы удерживать людей от попыток проникнуть в него или забирать их обратно.

Однако еще до официального объявления бюджетных намерений Еврокомиссия столкнулась с жёстким противодействием со стороны таких богатых стран, как Германия и Нидерланды, не желающих платить больше ни за что, кроме Украины.

Евродепутат-социалист из Португалии Маргарида Маркеш ожидает бурного торга за бюджет между Парламентом и Советом:

«Это переговоры. Нам нужны свежие деньги, потому что выдвинуты новые инициативы. Всем нам брошен вызов. А значит, нам нужно вести переговоры".

Еврокомиссия надеется прийти к соглашению с законодателями и странами-членами к середине ноября. Это довольно оптимистичная оценка, учитывая, что на изменения долгосрочного бюджета обычно уходят года. К тому же не совсем ясно, откуда в эти трудные времена взять недостающие деньги.