Евросоюз готов участвовать в восстановлении Украины

Программа "О положении Союза": Бреши в общем бюджете. Главное - восстановить инфраструктуру. Стойкость украинцев. Во Франции избыток туристов

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Минувшаянеделя была полна событий, формирующих будущее Европы. Мы увидели ряд важных планов, предложений и обещаний, которые могут иметь решающее значение на ближайшие годы. Но их выполнение будет стоить очень дорого.

Начнём с того, что Еврокомиссия представила документ об экономической безопасности. В нём она убеждает государства ЕС в необходимости введения более строгого контроля за экспортом и утечкой технологий, которые могут быть использованы в военных целях такими соперниками, как Китай, хотя название этой страны не упоминается.

В документе также содержится призыв к странам-членам выделить дополнительно 10 миллиардов евро на помощь промышленности в разработке стратегических технологий.

Бреши в общем бюджете

Затем Брюссель запросил у национальных столиц огромные 65 миллиардов евро на пополнение текущего бюджета ЕС, чтобы заполнить бреши, вызванные в нём коронавирусом, инфляцией и войной.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан:

«Мое послание премьер-министрам и министрам финансов было четким: если мы хотим быть серьёзным политическим и экономическим игроком на глобальном уровне, нам нужно больше ресурсов».

Все такие запросы о финансировании - 50 миллиардов евро только для Украины - будут обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе здесь, в Брюсселе.

Говоря об Украине: на фоне её контрнаступления западные союзники пообещали выделить десятки миллиардов евро или долларов на помощь истерзанной войной стране.

На конференции в Лондоне правительства и частные доноры попытались переключить внимание общественности, хотя бы на данный момент, с поля боя на усилия по восстановлению, которые, вероятно, займут очень много лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

«При поддержке Конгресса США мы предоставим более 1,3 млрд долларов дополнительной помощи Украине».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

«В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму 3 млрд долларов».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок:

"Германия предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году».

Насколько плоха ситуация в Украине в эти дни? Послушаем человека, который представлял на конференции Организацию Объединённых Наций. Это Ахим Штайнер, администратор Программы развития ООН.

Гробе: Вы только что вернулись из командировки в Украину, которую предстоит восстанавливать. Расскажите нам, что вы видели и что вы чувствовали.

Штайнер: Я видел страну, которая отчаянно пытается пережить наносимые по ней удары, если описывать это просто. Я видел, как люди проявляют необычайную стойкость. Я встречал в больницах людей, которые лишились конечностей в ходе боевых действий или из-за подорвавшись на минах. Я встречался с мелкими предпринимателями, которые пытаются восстановить свой бизнес после вынужденного переселения. Я встречал жильцов, вынужденных бежать из своих домов, которые мы сейчас помогаем перестроить. Слушая их, я всё больше убеждался в том, как необходимы уже прямо сейчас восстановление и реконструкция Украины.

Гробе: Давайте поговорим о реконструкции. Что в ней самое срочнее?

Главное - восстановить инфраструктуру

Штайнер: Судя по картинам разрушений, которые мы видим почти ежедневно на экранах наших телевизоров, восстанавливать надо прежде всего инфраструктуру. Главное - это жилье, которые во многих частях Украины всё ещё является мишенью. По оценкам, уничтожено уже 1,5 млн домов. Сильно нарушено электроснабжение. Целенаправленные обстрелы и бомбардировки инфраструктуры привели к тому, что значительная часть Украины и её населения не имеют источников энергии.

Гробе: Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, размером, возможно, в одну треть территории страны. Это невероятная цифра. Как могут продолжаться работы по разминированию, когда страна всё ещё находится в состоянии войны?

Стойкость украинцев

Штайнер: Я видел это своими глазами в городе Ирпень, когда мы в него вошли. Там были развёрнуты группы сапёров, которые приступили к поиску. Они переходили от здания к зданию и очищали их от неразорвавшихся мин и боеприпасов, либо увозя их, либо уничтожая на месте. Это чрезвычайно сложный и очень трудный процесс. Подготовка групп по разминированию, обеспечение их оборудованием, развертывание их по всей стране является главным приоритетом правительства, потому что эти мины и неразорвавшиеся боеприпасы поражают не только здания, но и дороги и прочую инфраструктуру. Заминированы также сельскохозяйственные земли, на которые фермерам вернуться слишком опасно. Так что производительная сторона аграрного хозяйства часто поражена именно этим ужасным орудием войны.

Гробе: И, наконец, вы встречались с высокопоставленными украинскими деятелями и с простыми людьми. Каково там общее настроение после почти 18 месяцев боев? Как люди держатся?

Штайнер: По-моему, это удивительно стойкие люди. В тех частях Украины, где не ведутся активные боевые действия, они решительно настроены поддерживать нормальную жизнь. Но и там она регулярно прерывается сиренами воздушной тревоги днём и ночью. Должен сказать, на меня произвели большое впечатление во-первых, то спокойствие, с которым люди пытаются продолжать обычную деятельность в разгар войны и под огромным давлением, а во-вторых, их сохраняющаяся способность к восстановлению.

Во Франции избыток туристов

Украине брошены огромные вызовы, а она хотела бы иметь заботы, которые есть сейчас у некоторых стран ЕС.

На этой неделе французское правительство обнародовало план по ограничению числа посетителей исторических мест и достопримечательностей - то есть, по борьбе с чрезмерным туризмом.

Возьмём город Этрета в Нормандии, население которого летом увеличивается в десять раз. Это лишает местное население собственного города, наносит ущерб природному наследию и делает невозможной парковку. Да, есть экономические выгоды, но есть и рост цен, и трудности с поиском жилья.

И в довершение всего французский курорт лишается знаменитой пляжной гальки, которую туристы увозят домой в качестве сувениров: летом каждый день теряется по 400 кг. Итог: быть самой посещаемой страной на планете непросто".