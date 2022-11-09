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Новости Европы

Брюссель обещает Киеву кредиты ещё на 18 миллиардов евро

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 Aida Sanchez Alonso
Еврокомиссия объявляет о предоставлении Украине 18 миллиардов евро
Еврокомиссия объявляет о предоставлении Украине 18 миллиардов евро   -   Авторское право  European Union, 2022.

Еврокомиссия признала, что Украине срочно нужны деньги для поддержания работы государства после почти 9 месяцев войны. С связи с этим Брюссель объявил о новом пакете помощи Киеву в размере 18 млрд евро в виде льготных кредитов, которые будут предоставлены в 2023 году. Условиями станут проведение реформ, соблюдение принципов правового государства, борьба с коррупцией. 

«В следующем году мы предоставим макрофинансовую помощь на более чем 18 млрд евро. Эта сумма значительно больше, чем в этом году, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис . - Мы стремимся к выплате этих средств уже в январе, чтобы можно было покрыть неотложные финансовые потребности Украины".

До этого Евросоюз пообещал Украине в 2022 году 9 млрд евро, хотя и не подкрепил это законом. Из них он выплатил только 3 млрд. Оставшиеся 6 млрд не будут перенесены на будущие годы или включены в названные 18 млрд на 2023-й год, которые планируется перевести четырьмя траншами.

Но собрать такие деньги для Украины будет нелегко. Их предполагается заимствовать на рынках капитала от имени всего Евросоюза. Некоторые его члены не хотят в этом участвовать. Так, Венгрия уже заявила, что не будет поддерживать новое увеличение общего долга, хотя ей придётся лишь оплачивать свою долю процентов.

В то же время министр финансов Чешской республики, которая председательствует сейчас в Евросоюзе, считает, что Украину нельзя подводить в нынешней сложной ситуации:  

«Очень трудно смотреть в глаза украинским министрам, - сказал Збынек Станюра. - Мы обещали им помощь. У них проблемы с инфраструктурой, системой соцзащиты, бюджетом. Трудно им объяснить, почему мы не в состоянии выполнить обещания, сделанные нашими лидерами, премьерами и президентами».

Но такая крупная финансовая помощь стране, не входящей в Евросоюз, требует единодушного одобрения всех его членов и Европарламента. Вице-председатель Еврокомиссии рассчитывает на то, что для нового пакета будет принят закон:

«Все признают, что Украина находится в состоянии войны и нуждается в нашей поддержке, - сказал Домбровскис. - Идёт не так много дискуссий о необходимости срочно оказать эту поддержку. Поэтому я надеюсь, что мы завершим законодательный процесс в положенное время».

По оценкам МВФ и украинских властей, стране требуется от 3 до 4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть расходы на отражение российской агрессии и преодоление последствий войны.