"Террористический акт": Украина и Россия сошлись во мнении по подрыву Каховской ГЭС

Киев и Москва обвиняют друг друга в подрыве плотины, но есть и другая версия — дамба не выдержала подъема уровня воды и разрушилась из-за ранее нанесенных повреждений
Подрыв плотины Каховской ГЭС повлек за собой срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал случившееся "еще одним разрушительным последствием" вторжения России в Украину.
Москва и Киев обвиняют друг друга в том, что в сооружении образовалась зияющая дыра. Также со стороны России высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений и подъема .
Сходятся во мнении они лишь в одном — это был террористический акт.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН:
— В ночь на 6 июня киевский режим совершил немыслимое преступление, взорвав плотину Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра. [...] Хочу подчеркнуть, что руководство вооруженных сил Украины еще в прошлом году открыто заявляло о готовности взорвать эту дамбу, чтобы получить военное преимущество.
Сергей Кислица, постпред Украины при ООН:
— Отмечу, что Россия контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС уже больше года. Физически невозможно взорвать ее каким-то образом извне путем обстрела. Она была заминирована российскими оккупантами, и они ее взорвали. [...] Это террористический акт против критической инфраструктуры Украины, цель которого — вызвать как можно больше жертв среди гражданского населения и как можно больше разрушений.
Российские и украинские официальные лица использовали такие термины, как "экоцид" и "экологическая катастрофа", чтобы описать поток воды, хлынувший через разрушенную дамбу и опустошивший расположенное выше по течению Каховское водохранилище — одно из крупнейших в мире.