"Террористический акт": Украина и Россия сошлись во мнении по подрыву Каховской ГЭС

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Киев и Москва обвиняют друг друга в подрыве плотины, но есть и другая версия — дамба не выдержала подъема уровня воды и разрушилась из-за ранее нанесенных повреждений

Подрыв плотины Каховской ГЭС повлек за собой срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал случившееся "еще одним разрушительным последствием" вторжения России в Украину.

Москва и Киев обвиняют друг друга в том, что в сооружении образовалась зияющая дыра. Также со стороны России высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений и подъема .

Сходятся во мнении они лишь в одном — это был террористический акт.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН:

— В ночь на 6 июня киевский режим совершил немыслимое преступление, взорвав плотину Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра. [...] Хочу подчеркнуть, что руководство вооруженных сил Украины еще в прошлом году открыто заявляло о готовности взорвать эту дамбу, чтобы получить военное преимущество.

Сергей Кислица, постпред Украины при ООН:

— Отмечу, что Россия контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС уже больше года. Физически невозможно взорвать ее каким-то образом извне путем обстрела. Она была заминирована российскими оккупантами, и они ее взорвали. [...] Это террористический акт против критической инфраструктуры Украины, цель которого — вызвать как можно больше жертв среди гражданского населения и как можно больше разрушений.

Check against delivery Statement by the Delegation of Ukraine at the UN Security Council meeting on “Maintenance of... Posted by Sergíy Kyslytsya on Tuesday, June 6, 2023

Российские и украинские официальные лица использовали такие термины, как "экоцид" и "экологическая катастрофа", чтобы описать поток воды, хлынувший через разрушенную дамбу и опустошивший расположенное выше по течению Каховское водохранилище — одно из крупнейших в мире.