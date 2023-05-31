Евросоюз обновил стратегию своего расширения на Западные Балканы

Глава Еврокомиссии представила в Братиславе план развития Западных Балкан. Урсула фон дер Ляйен надеется на взаимное сближение региона с Евросоюзом

Ради укрепления своей безопасности Европейский союз пытается срочно усилить своё влияние на Западные Балканы и помочь им в развитии. Это явствует из программной речи председателя Еврокомиссии на форуме GLOBSEC 2023 в Братиславе. Урсула фон дер Ляйен представила «план роста» из 4 пунктов, призванный дать некоторые преимущества членства в ЕС жителям стран региона, которые всё ещё находятся в процессе вступления в него.

"Мы наконец-то понимаем, что недостаточно просто ждать, пока наши друзья за пределами Союза сблизятся с нами. Недостаточно сказать, что дверь открыта. Мы также должны взять на себя ответственность за то, чтобы приблизить к себе потенциальных членов нашего Союза. Ударные волны, посланные путинской агрессивной войной, также достигли стран Западных Балкан. Но это только сблизило нас".

Старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги отмечает, что российское вторжение в Украину заставило Евросоюз занять более активную позицию в отношении шести западнобалканских стран. По словам Джуди Демпси, до этого ЕС пытался лишь сохранить в регионе статус-кво:

"Стратегия Евросоюза в отношении Западных Балкан была абсолютно жалкой. ЕС применял двойные стандарты. Его непоследовательность держит регион в нервном ожидании с 2004 года. Тогда произошла встреча на высшем уровне в греческих Салониках, и был дан большой оптимистический толчок к интеграции Западных Балкан в Евросоюз. С тех пор среди кандидатов на вступление в него преобладали разочарование, равнодушие, разногласия. Страны-члены ЕС толком не знали, что с ними делать".

Но война по соседству, между бывшими советскими республиками, породила в Евросоюзе, по словам Урсулы фон дер Ляйен, "осознание необходимости" дальнейшего расширения:

«В определенной степени это новый подход для Евросоюза: мы не только просим наших партнёров делать шаги навстречу нам. Мы тоже делаем большой шаг навстречу им. Наша общая цель - ускорить их движение в Евросоюз».

"План роста» открывает для западнобалканских стран возможность присоединиться к единому цифровому рынку ЕС в таких областях, как электронная коммерция и кибербезопасностью. Им будет расширен доступ к различным товарами и облегчены платежи. Еврокомиссия надеется, что в результате регион вновь преисполнится оптимизма, и в нём ослабнет напряженность.