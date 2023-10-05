Эди Рама и Александр Вучич видят необходимость в новом подходе к расширению Евросоюза. На саммите в Гранаде лидеры Албании и Сербии призвали дать странам-кандидатам больше перспектив.

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Премьер-министр Албании Эди Рама утверждает, что его страна устала от длительного процесса присоединения к ЕС, в котором сейчас 27 членов:

Мы должны быть реалистами и называть вещи своими именами. Евросоюз в его нынешнем составе испытывает много проблем с системой принятия решений, стратегическим мышлением и планированием. Это будет ещё сложнее, если ЕС вскоре расширится до 33, 35 или 37 стран. Поэтому нужно отказаться от принципа «ничего для тех, кто пока не вступил в Союз". Вместо этого к нам, странам, не являющимся членами ЕС, следует применять новый подход. Во всяком случае, его нужно найти и рассмотреть.

Такое высказывание албанского премьера прозвучало в день, когда 45 глав государств и правительств со всего континента и соседних островов собрались в Гранаде на заседании так называемого Европейского политического сообщества, чтобы обсудить, среди прочего, расширение Евросоюза.

Рама не единственный западнобалканский деятель, призывающий дать больше прав и возможностей кандидатам в члены ЕС. Несколько других стран региона уже много лет ждут своей очереди вступление. Президент Сербии Александр Вучич заявил Euronews, что отношение к ним должно измениться:

Не так важно, как оно должно измениться, лишь бы мы не топтались на месте. Мы ведём различные переговоры, на них рождаются какие-то идеи. Например, страны-кандидаты хотели бы получить транспортные коридоры в Евросоюз и доступ к его единому рынку. Но мы должны и сами двигаться и действовать. Иначе от этого затянувшегося процесса по вступлению мы будем чувствовать еще большую усталость, чем государства-члены ЕС.

Восемь стран, включая Украину и Молдавию, в настоящее время имеют статус кандидатов в члены Евросоюза, а это означает, что они могут вступить в него в будущем. Но без четкого временного графика и при наличии резких разногласий внутри ЕС о том, кого принимать и когда, действительно может появиться некий новый подход к членству в Союзе.