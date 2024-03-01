Страны Западных Балкан ускорят реформы в рамках плана ЕС

План Брюсселя предусматривает выделение 6 млрд евро в течение следующих трех лет в целях удвоить региональные экономики
Во второй день саммита в Тиране страны Западных Балкан договорились ускорить региональное сотрудничество, чтобы извлечь выгоду из плана ЕС, призванного укрепить их экономики.
План Брюсселя предусматривает выделение балканским странам 6 миллиардов евро в течение следующих трех лет в попытке удвоить экономику региона в течение следующего десятилетия.
Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели, в настоящее время страны просто не могут присоединиться к единому рынку ЕС, поскольку они будут абсолютно неконкурентоспособны.
Вархели сообщил, что лидеры Северной Македонии, Сербии, Албании и Боснии и Герцеговины договорились предпринять конкретные шаги в этом году, в том числе унифицировать финансовые правила.
Также они обязались создать "зеленые полосы", т.е. адаптировать таможенное законодательство, и создать совместные пограничные переходы, как и другие страны-члены блока.