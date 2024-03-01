Страны Западных Балкан ускорят реформы в рамках плана ЕС

By Euronews

План Брюсселя предусматривает выделение 6 млрд евро в течение следующих трех лет в целях удвоить региональные экономики

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Во второй день саммита в Тиране страны Западных Балкан договорились ускорить региональное сотрудничество, чтобы извлечь выгоду из плана ЕС, призванного укрепить их экономики.

План Брюсселя предусматривает выделение балканским странам 6 миллиардов евро в течение следующих трех лет в попытке удвоить экономику региона в течение следующего десятилетия.

Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели, в настоящее время страны просто не могут присоединиться к единому рынку ЕС, поскольку они будут абсолютно неконкурентоспособны.

Было бы несправедливо требовать от наших западнобалканских партнеров участия в едином рынке, где у них меньше возможностей для конкуренции по сравнению с нашими компаниями. Вот почему мы также выделяем дополнительное финансирование на реализацию этого плана, чтобы провести все необходимые реформы, потому что большинство этих реформ также требуют затрат, финансовых затрат Оливер Вархели еврокомиссар по вопросам расширения

Вархели сообщил, что лидеры Северной Македонии, Сербии, Албании и Боснии и Герцеговины договорились предпринять конкретные шаги в этом году, в том числе унифицировать финансовые правила.

Также они обязались создать "зеленые полосы", т.е. адаптировать таможенное законодательство, и создать совместные пограничные переходы, как и другие страны-члены блока.