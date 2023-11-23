Болгарии не терпится вступить в Шенген

Премьер-министр Болгарии назвал себя заложником затянувшегося принятия её в Шенгенскую зону. В интервью Euronews Николай Денков также высказался за расширение Евросоюза на Западные Балканы

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Евросоюз вынесет на голосование стран-членов в декабре затянувшееся решение вопроса о принятии в Шенгенскую зону Болгарии. Её премьер-министр назвал себя заложником дебатов по поводу расширения зоны безвизовых поездок. Николай Денков представил в Европарламенте свое видение Европы. В беседе в Страсбурге с корреспондентом Euronews Шандором Жирошем он сказал, что Болгария выполнила все критерии ЕС для вступления в Шенген:

Когда я встретился с канцлером Австрии, Карл Нехаммер ясно дал понять, что сегодня у него нет никаких возражений против кандидатур Болгарии и Румынии как таковых. Его беспокоит то, как вообще работает Шенгенская зона. Так что это больше похоже на дискуссию между Австрией и Евросоюзом, что я предпочитаю, чем между Болгарией и Австрией. Конечно, мы жертвы этой ситуации, и я чувствую себя в некоторой степени её заложником. Но надеюсь, что эта ситуация получит позитивное развитие в декабре.

Премьер-министр также отверг критику со стороны Будапешта и Белграда за то, что София ввела налог на российский газовый транзит для снижения его конкурентоспособности по сравнению с поставками дорогого сжиженного газа (СПГ). Венгрия и Сербия опасаются, что эта мера слишком поднимет цены на топливо. Однако глава болгарского правительства заверил, что оба получателя природного газа из России в регионе не пострадают.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков:

Способ применения этого налога не требует никаких платежей от стран-получателей, таких как Венгрия или другие. Он определен таким образом, чтобы платил только «Газпром». У меня были дискуссии с премьер-министром Венгрии Орбаном, с премьер-министром Сербии, и я сказал им: "это не против ваших граждан. Мы никоим образом не хотим им навредить". Но мы хотим забрать часть прибыли у российской военной машины, потому что её буквально подпитывает «Газпром».

Ранее Болгария заблокировала переговоры о вступлении в Евросоюз Северной Македонии, опасаясь, что при этом не будут обеспечены права национальных меньшинств. Соглашение об урегулировании этого спора было достигнуто в прошлом году, и София больше не предъявляет подобных требований к Скопье.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков:

Нет, у нас больше нет требований. В 2022 года было принято очень четкое решение. Теперь вопрос стоит на самом деле об отношениях Северной Македонии с Евросоюзом. Переговоры ведутся между ними, а не с Болгарией. У нас нет никаких дополнительных требований. Мы ожидаем, что это соглашение будет выполняться северомакедонской стороной.

Николай Денков отметил, что расширение Евросоюза на Западные Балканы отвечает политическим и экономическим интересам Болгарии. Премьер-министр предупредил, что обязанность стран-новичков - стать настоящими членами Союза, как только они к нему присоединятся.