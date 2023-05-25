ЕC и Google готовят "Добровольный пакт об искусственном интеллекте"

Пакт c Google, а затем и Акт ЕС будут призваны защищать от угроз, которые создаёт ИИ. В центре законов об искусственном интеллекте будут человек и его благо.

Европейский союз и американская транснациональная корпорация Google готовят "Добровольный пакт об искусственном интеллекте" на время, пока об этом нет законодательства ЕС. Такое обещание было дано после того, как глава Google Сундар Пичаи встретился в ходе визита в Брюссель с несколькими еврокомиссарами.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что Пакт будет призван обеспечить определенную степень защиты от наиболее серьёзных угроз, которые создаёт ИИ:

"Мы должны предпринять срочные меры, но не тормозить при этом инновации. Поэтому мы должны найти правильные средства. Нам нужно быть достаточно твердыми в отношении определенных элементов, которые должны быть под контролем, и предвидеть многие последствия принятия Пакта об искусственном интеллекте".

Конкретные детали Добровольного пакта пока неясны, но Брюссель хочет привлечь к сотрудничеству крупные технологические компании. Пакт послужит в прелюдией к Акту об искусственном интеллекте и станет первой попыткой ЕС регулировать ИИ. В центре этого закона будет человек и его благо.

Акт об ИИ находится на стадии одобрения Европарламентом и странами-членами ЕС. Это может занять до трёх лет.

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