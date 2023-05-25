Италия: Еврокомиссия обещает помощь пострадавшим от наводнения

Председатель Еврокомиссии пообещала, что будет задействован Фонд Солидарности. После оценки ущерба регион подвергшийся стихии получит материальную помощь

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетили пострадавшие от наводнения районы северной Италии и увидели воочию шокирующие картины масштабов бедствия.

В результате разбушевавшейся стихии в Эмилия-Романья погибли 15 человек, более 20 000 были эвакуированы. Региону нанесен многомиллионный ущерб.

Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь жителям пострадавшего региона:

— Срочно необходимо задействовать Фонд Солидарности. Он имеет четкие правила: на первом этапепредусмотрена небольшая предоплата, стандартная для каждой катастрофы. Затем проводится оценка ущерба, и мы получаем более точное представление относительно возможных европейских взносов.