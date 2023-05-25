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Италия

Италия: Еврокомиссия обещает помощь пострадавшим от наводнения

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джоржа Мелони
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джоржа Мелони   -  Авторское право  Captura del vídeo de AFP
 Viktoria Sinkevich

Председатель Еврокомиссии пообещала, что будет задействован Фонд Солидарности. После оценки ущерба регион подвергшийся стихии получит материальную помощь

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетили пострадавшие от наводнения районы северной Италии и увидели воочию шокирующие картины масштабов бедствия.

В результате разбушевавшейся стихии в Эмилия-Романья погибли 15 человек, более 20 000 были эвакуированы. Региону нанесен многомиллионный ущерб. 

Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь жителям пострадавшего региона:

— Срочно необходимо задействовать Фонд Солидарности.  Он имеет четкие правила: на первом этапепредусмотрена небольшая предоплата, стандартная для каждой катастрофы. Затем проводится оценка ущерба, и мы получаем более точное представление относительно возможных европейских взносов.

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