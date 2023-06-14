Цифровая реклама: Еврокомиссия обвинила Google в "злоупотреблении доминирующим положением"

В Брюсселе считают, что Google "представляет интересы как покупателей, так и продавцов", и в то же время "устанавливает правила того, как должны удовлетворяться спрос и предложение" на рынке рекламы онлайн. Интернет-гиганту предложили отказаться от части прибыльного бизнеса.

Очередной виток противостояния антимономольного органа ЕС и интернет-гиганта Google: Еврокомиссия обвинила американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением в сфере цифровой рекламы.

К таким предварительным выводам брюссельские чиновники пришли по итогам двухлетнего расследования.

В пресс-релизе ЕК говорится, что Google отдаёт предпочтение своим собственным технологическим услугам по размещению рекламы "в ущерб конкурирующим поставщикам рекламных технологий, рекламодателям и интернет-издателям", что позволяет компании повышать тарифы.

"На данном этапе нашей работы мы считаем, что поведение Google на рынке можно приравнять к злоупотреблению доминирующим положением. Если это будет доказано, действия компания будут считаться незаконными, в соответствии с нашими правилами. Мы будем двигаться вперёд. Если мы придём к выводу, что Google нарушает законодательство, мы найдём способ это прекратить", – заявила Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции.

Беспрецедентным является то, что ЕС фактически указал Google на необходимость разделить прибыльный бизнес и отказаться от части рекламных услуг. Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, Google будет грозить штраф в размере до 10% от глобального годового дохода.

"Мы не согласны с мнением Европейской комиссии", – тут же прокомментировал Дэн Тейлор, вице-президент Google по глобальной рекламе, добавив, что группа из Маунтин-Вью "отреагирует соответствующим образом".

Google уже был оштрафован в ЕС на общую сумму 8 миллиардов евро за различные "антиконкурентные" действия.