Google "пре-разоблачает" фейки

В борьбе с дезинформацией Google запускает новую кампанию по всей Европе.

Технологический гигант планирует выпустить короткие видеоролики, в которых будут обличены приемы, характерные для многих вводящих в заблуждение утверждений - фейков.

Видеоролики будут появляться в виде рекламы на таких платформах, как Facebook, YouTube или TikTok.

Google хочет использовать технику под названием "пре-разоблачение" (pre-bunking). Но что именно это значит?

Мы задали этот вопрос Сандеру ван дер Линдену, социальному психологу из Кембриджского университета:

"Пре-разоблачение - это противоположность традиционному разоблачению фейков (debunking). Это метод упреждения, основанный на принципе физиологической прививки. Так же, как вакцины подвергают людей воздействию ослабленной дозы вируса, чтобы вызвать выработку антител, которые помогут предотвратить будущую инфекцию, так же работает и пре-разоблачение. Вы упреждающе пытаетесь опровергнуть будущую ложь или взять на вооружение техники, которые используются для обмана людей в Интернете, чтобы люди могли накопить своего рода ментальные "антитела", чтобы, когда они действительно столкнутся с этим в будущем, у них был частичный иммунитет".

В прошлом году Google уже запускал кампанию по пре-разоблачению в Польше, Чехии и Словакии ложных утверждений об украинских беженцах, якобы вызывающих жилищный кризис в этих странах.

И эти видео посмотрели 38 миллионов раз - это половина населения этих трех стран.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми, которые не смотрели видео, те, кто смотрел, были менее склонны распространять ложные утверждения.

Но, по словам Сандера ван дер Линдена, у пре-разоблачения могут быть и недостатки:

"Меня порой тревожит, что компании социальных сетей рассматривают его как оправдание для того, чтобы не удалять самим контент или не заниматься саморегулированием, они говорят: "Смотрите, мы можем передать инициативу людям и просто предварительно все развенчать". Это замечательно, но это лишь один из инструментов в нашем арсенале. Пре-разоблачение не должно подменить удаление вредного контента или меры по улучшению алгоритмов в социальных сетях".

В ближайшее время такие видеоролики будут выпущены в Германии. Аналогичная кампания в Индии также находится в разработке.