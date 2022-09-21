Протесты в Бельгии: активисты требуют снижения цен и повышения зарплат

Растущие цены на продукты питания, пугающие счета за электричество и разочарование в политиках и работодателях — вот, что привело 10 тысяч человек на улицы Бельгии в среду. Они одеты в зеленое, синее и красное — цвета трех основных профсоюзов — и требуют от местных, национальных и европейских властей срочно принять меры.

"Я работаю 23 года и впервые столкнулся с такими трудностями как сейчас. Причем мы оба работаем", — говорит пришедший на акцию Людовик.

"Нужно бороться против растущих цен на энергию и, вообще, повышения стоимости жизни, потому что, правда, становится очень трудно", — рассказывает Беа Фуберт.

"Я рассчитываю на то, что мое правительство решит проблемы. Конлифкт ли это между Украиной и Россией, геополитический ли это конфликт или какой-то другой — меня это не касается", —считает Бенуа Бузье.

Еще одна серьезная жалоба протестующих — снижение покупательной способности. Они хотели бы изменить закон 1996 года о благосостоянии рабочих для того, чтобы профсоюзы могли вести переговоры о повышении зарплаты. Тем не менее бельгийский политический ландшафт имеет сложную структуру.

"У нас есть несколько типов властей. Есть часть, говорящая по-фламандски, то есть по-нидерландски, и они ничего не делают. У них есть деньги, но они говорят: "Мы хотим, чтобы баланс бюджета был под контролем, так что ничего не отдадим". Но сейчас они должны помочь людям. То, что эти власти не не делают ничего, — ненормально и неприемлемо", — говорит Миранда Уленс.

Подобные акции протеста прошли в последней время по всей Европе: от Греции до Австрии и Чехии. Семьи и работники беспокоятся о том, что ждет их в ближайшем будущем.

Происходящее сейчас в Бельгии может быть только началом большого зимнего недовольства. На ноябрь запланирована всеобщая забастовка.