Программа «О положении Союза": Евроинтеграция Украины. В ЕС одобрена ратификация Стамбульской конвенции. Феминистское образование о сексуальности. Выставка в Марселе о народе рома

Программу «О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Брюссель и Страсбург, где расположены европейские институты власти, - это города, где обычно проходят мероприятия высокого уровня в честь Дня Европы, который отмечается 9 мая. Так было и в этом году, но Урсула фон дер Ляйен предпочла поехать в Киев к большому удовлетворению президента Зеленского, который постановил, что Украина отныне также будет праздновать этот День.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Киев - идеальное место для оглашения призыва к защите европейского проекта, основанного на ценностях мира и свободы.

Евроинтеграция Украины

Тем временем в Страсбурге канцлер Германии выступил по случаю Дня Европы в Европейском парламенте. Олаф Шольц подверг резкой критике то, что он называл "российским империализмом», и выступил за сильный и расширенный Евросоюз, где Украина интегрирована с другими странами:

«_Мы сказали гражданам западно-балканских стран, Украины, Молдавии, а в дальнейшем и Грузии: «Вы принадлежите нам». Это не имеет ничего общего с альтруизмом. Речь идёт о нашем авторитете и об экономической целесообразности. И речь идет об обеспечении мира в Европе после безвозвратной смены эпох, которая была вызвана агрессивной войной России против Украины_».

Одобрена ратификация Стамбульской конвенции

Каждая третья женщина в Евросоюзе подвергалась физическому и/или сексуальному насилию, то есть всего 62 млн женщин. На минувшей неделе борьба с насилием в отношении женщин одержала юридическую победу.

Европейский парламент одобрил ратификацию Европейским союзом Стамбульской конвенции. Это правовой инструмент Совета Европы, вступивший в силу в 2014 году для пресечения насилия в отношении женщин и насилия в семье. Его цели заключаются в улучшении предотвращения насилия, защите жертв и наказании виновных.

Теперь Европейский совет, в который входят представители 27 правительств, должен в июне ратифицировать этот документ от имени блока. Однако шесть государств-членов его ещё не ратифицировали. Это Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия. Руководителей этих стран нельзя заставить сделать это, но датский евродепутат Карен Мельхиор с оптимизмом смотрит в будущее:

«Женщины в Европе будут лучше защищены от насилия. У них будет лучшая защита от властей, полиции. Улучшится образование в школах. Это позволит молодым женщинам понять, что насилие над ними из-за того, что они женщины, неприемлемо».

Феминистское образование о сексуальности

Мой гость - Ирэн Розалес, ответственная за политику и кампании Европейского женского лобби.

Маркеш да Силва: Некоторые законодатели и эксперты надеются, что шесть государств-членов ЕС, которые ещё не ратифицировали конвенцию, теперь почувствуют больше давления с целью заставить их сделать это или, хотя бы, занять новую позицию по этой теме. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в этих странах?

Розалес: Они должны чувствовать давление, не только те, которые не ратифицировали, но и некоторые государства-члены, которые, несмотря на ратификацию, не выполняют Стамбульскую конвенцию. В этих странах находятся наши представители, организации по защите прав женщин и другие партнёры из гражданского общества, которые изо всех сил пытаются донести позитивную информацию о конвенции. Мы знаем, что крайне правые организации распространяют о ней фальшивые сведения, "фейк ньюс". Так что организации там действительно нуждаются в поддержке. Они годами работали над внедрением определённых инструментов, как бы вы их ни называли. Эти инструментов хороши. Они будут спасать жизни женщин.

Маркеш да Силва: Австрийский евродепутат Эвелин Регнер назвала это хорошей основой для того, чтобы гендерное насилие получило статус европреступления или преступления, описанного в Союзном договоре. Какова ситуация с предложением Еврокомиссии о директиве ЕС по этой теме?

Розалес: _Мы знаем, что Европарламент работает над тем, чтобы улучшить текст Директивы, сделать его ещё более всеобъемлющим и более соответствующим стандартам Стамбульской конвенции. Однако мы очень обеспокоены тем, что происходит на уровне Совета ЕС. Есть тревожные указания на то, что предложение будет смягчено. Конкретно, статью, в которой даётся уголовное определение изнасилования, предлагают убрать._Страны-члены должны понимать наши претензии как женской организации. Нам не нравится, что это положение директивы ослаблено и разбавлено. Мы считаем изнасилование одним из основных нарушений прав женщин, которое систематически применяется для того, чтобы заставить женщин замолчать.

Маркеш да Силва: Во время пандемии COVID-19 количество таких преступлений значительно увеличилось. Каких действий и мер всё ещё не хватает, чтобы помочь предотвратить насилие в отношении женщин и восстановить справедливость для жертв?

Розалес: Нам нужны превентивные меры. Наша задача, как общества, задача учебных заведений - это предотвращение насилия против женщин. Феминистское образование о сексуальности нужно давать ещё в школах для борьбы с широким распространением тривиального отношения к таким формам насилия, которое начинается с очень раннего возраста.

Выставка о народе рома

«Барвало, гордость рома, синти, цыган и кочевников" – так называется новая выставка в Mucem. Это Музей европейских и средиземноморских цивилизаций во французском городе Марсель.

В экспозиции представлены комедии Чарли Чаплина, джаз Джанго Рейнхардта, а также героизм Афреды Марковской, спасавшей детей от Холокоста. По оценкам, 25% довоенного европейского населения рома погибло в результате преследований нацистов.

Рома - одно из старейших этнических меньшинств Европы, и эта выставка прослеживает их вклад в мировую политическую и художественную историю. Кураторы называют выставку уникальной, потому что её с энтузиазмом организовали сами общины с помощью экспертов, консультантов и художников".